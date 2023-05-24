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Как подготовиться к Троице: советы, приметы и символы

Праздник Троицы наступает на 50-й день после Пасхи. В 2023 году это событие выпадает на 4 июня.

Троица символизирует триединство Бога и сошествие Святого Духа на Землю. Перед праздником 3 июня будет родительская суббота – особый день поминовения усопших, пишет RuNews24.

5 июня отмечается Духов день, посвящённый прославлению Святого Духа.

На Троицу в православных храмах совершают всенощное бдение. В этот день христианам важно провести божественную литургию и великую вечерню. Символом Троицы считается берёза, которой украшают иконы и храм, а традиционным блюдом – каравай.

Застолье на Троицу может быть пышным, но после праздника наступает Петров пост.

4 июня разрешается звать гостей и самим ходить в гости, дарить подарки, однако нельзя заниматься уборкой, тяжёлой физической работой, рыбачить и охотиться, делать ремонт, заниматься огородом.

Также нельзя посещать кладбища в Троицу, это можно сделать в родительскую субботу, 3 июня.

Кроме того, в праздник не стоит отправляться в путешествие: считается, что поездка принесёт неприятности.

Как и любому другому религиозному празднику, к Троице можно подготовиться разными способами, в зависимости от традиций и обычаев конкретной конфессии. Вот несколько общих рекомендаций:

Поститься. В преддверии Троицы многие верующие соблюдают пост, который может быть как полным (без еды и воды), так и частичным (ограничение в питании). Молиться. Регулярная молитва поможет подготовиться к Троице духовно. Можно прочитать молитвы, связанные с этим праздником, или просто проводить время в размышлении и молитве. Украсить дом. В некоторых странах принято украшать дома цветами и зеленью в преддверии Троицы. Посетить церковь. В этот день в церквях проводятся особые богослужения, которые помогут подготовиться к празднику. Провести время с близкими. Троица – это также время для семейных традиций и общения с близкими. Можно совместно готовить праздничный обед или просто провести время вместе.

Добавим, что в России принято купаться в реках и озерах в день Троицы. Считается, что вода в этот день обладает особыми целебными свойствами.