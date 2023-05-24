Церковь / Новости патриархии

Петров пост начнётся у православных завтра: как поститься, что нельзя делать, народные приметы

После «сплошной» Троицкой седмицы начинается Петров или Апостольский пост, который предваряет день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Петропавловский пост является одним из двух летних постов и считается наиболее лёгким в году, хотя длится порой более месяца, сообщает телеканал «Царьград».

Он традиционно начинается через неделю после празднования Святой Троицы или Пятидесятницы. В 2023 году Троицу отмечали 4 июня, поэтому начало Апостольского поста придётся на 12 июня — в светский праздник — День России. Пост продлится по 11 июля — 30 дней.

Петропавловским пост может длиться от 8 до 42 дней в зависимости от того, на какую дату выпала Пасха, а следовательно потом наступила Троица. Завершается он 12 июля празднованием Дня памяти апостолов Петра и Павла.

Апостольский пост установлен в память о том, как апостолы готовились, прежде чем пойти проповедовать христианство по всему миру.

Как поститься в Петров пост

Традиционно Петров пост намного мягче, чем Великий. В первую очередь это относится к мирянам, которых не обязывают строго придерживаться сухоядения. Людям с хроническими заболеваниями также надо быть очень осторожными и советоваться с духовником и врачом. Болеющие, беременные и кормящие женщины не постятся, как и дети до 7 лет. Им можно сократить, например, употребление сладостей, время игр или пользования телефоном.

Считается, что пост помогает подготовиться верующим ко дню памяти святых апостолов, поэтому главным является духовная чистота, а не голодание ради похудения. Верующим советуют чаще посещать храмы и молиться.

Что можно есть в Петров пост: питание по дням

В Петров пост разрешено есть рыбу все дни, кроме понедельника, среды и пятницы, так как считается, что апостол Пётр является покровителем рыболовов. Это же и относится к растительному маслу.

При этом мясо, яйца, молочные продукты, сливочное масло, сладкая сдоба запрещены. Предпочтение стоит отдавать сезонным овощам и фруктам, орехам, ягодам, грибам, кашам. Можно пить компоты, морсы, квас и т.д. Можно готовить окрошку, постные зелёные щи, ботвинью, гаспачо, печь постные пироги, запекать рыбу, варить уху.

Надо отказаться от алкоголя. Максимум допускается бокал разбавленного водой красного вина по воскресеньям и праздникам, в дни почитания святых. Так на 7 июля приходится рождество Иоанна Крестителя.

В понедельник, среду и пятницу стоит придерживаться более строго питания — каши, сухоядение, соки и так далее.

В дни памяти святых, которые приходятся на время поста, делают рыбники — пироги с запечённой внутри рыбой.

Что можно и нельзя делать в Петров пост

Во время Петрова поста женщины не занимались рукоделием, чтобы "не зашить" удачу.

Также в старину было принято не стричься во время поста, чтобы не "состричь" удачу.

В Петров пост не давали и не брали в долг.

Постящимся советуют лучше воздержаться от просмотра телевизора, меньше пользоваться соцсетями, сократить посещения развлекательных мероприятий. Нельзя ссориться, раздражаться, завидовать.

В конце поста принято заниматься уборкой в доме, чтобы подготовиться к празднику.

Можно ли жениться в пост летом

Постом обычно не женятся, не организуют большие торжества и застолья. Это относится к любому посту, в том числе, и Петропавловскому. При этом строго запрета на свадьбы нет, но в храмах молодых не венчают.

Согласно народным приметам, пары, которые женятся в Петров пост, потом часто будут ссориться.