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В прокат вышел фильм «Крест», частично снятый в Псково-Печерском монастыре

В широкий российский прокат 26 сентября вышла кинокартина «Крест» — масштабный документальный фильм на духовно-религиозную тему, рассчитанный на международную аудиторию, с международной географией съемок (Россия, Синай, Эфиопия, Иерусалим, Гонконг), сообщает Патриархия.ru. Фильм «Крест» снимали, в том числе, в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Патриархия.ru

Автор - известный петербургский режиссер и актер Сергей Дебижев, который также снимал культовый фильм 1990-х «Два капитана 2», снимался в «Брате», «Над темной водой» Дмитрия Месхиева и других кинолентах.

Фильм «Крест» — повествование о смыслах бытия, увлекательное путешествие души в глубины религиозной традиции — туда, где звучит голос вечности.