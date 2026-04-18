 
Церковь

Псковичей приглашают присоединиться к Пасхальному крестному ходе на велосипедах

Пасхальный крестный ход на велосипедах по маршруту, протяженностью 21 километр, пройдёт в Пскове завтра, 19 апреля. К участию приглашают всех верующих в возрасте от 14 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии. 

Для участия необходима регистрация по ссылке, так как количество участников ограничено.

Сбор участников начнётся в 13:30 на улице Карла Маркса 36 (Подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря).

Также, организаторы рекомендуют каждому участнику иметь шлем и проверить тормоза. Велосипеды BMX не подходят для такой дистанции (будет крайне тяжело), советуют взять велосипед для длительной поездки.

Для координации будет использоваться чат в ВКонтакте, куда будут добавлены все зарегистрированные участники.

