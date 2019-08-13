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Русские святыни в Финляндии: В Пскове разрабатывается уникальный туристический маршрут

Валаам - местечко Паппиниеми - Линтулла - Куопио - Псково-Печерский монастырь... Казалось бы, что может связывать эти точки на географической карте? Но связь есть: невидимая, но очень крепкая нить протянулась между ними 80 лет назад, в 1939 году. И связала их странная, до сих пор недоосмысленная потомками война.

Финские русские

Во времена царской России северная часть Ладоги и Валаамский монастырь находились на территории Великого Княжества Финляндского. Они остались частью Финляндии и после того, как в России произошла революция, и Финляндия стала независимой. Связь с Русской Православной церковью прервалась, и Валаам стал частью Финляндской Православной церкви.

Во время начавшейся в ноябре 1939 года Зимней войны Финляндия потеряла Карелию. Финны ушли с этой территории, и монахи Валаама стали беженцами. Зимняя война закончилась 13 марта 1940 года. Несколько дней спустя последние монахи покинули Валаам.

Сокровища монастыря были перевезены в Финляндию в три этапа в 1939-1940-х годах. Наиболее ценные вещи увезли еще до начала войны. В марте 1940 года 40 грузовиков, предоставленных правительством Финляндии, прибыли для того, чтобы забрать монастырские ценности. К счастью, Ладога была скована льдом, что облегчило перевозку.

«Представьте, - рассказывает нам заместитель директора Псковского филиала Российской международной академии туризма (далее – Псковский филиал РМАТ) Любовь Масленникова. - Монахи. Ладога. Более 200 человек идут в неизвестность. Все они - глубоко верующие люди, которые прожили на нашем Валааме кто 10, кто 20 лет. Ночуют по дороге, где придется, кто-то по дороге уже умирает. А игумен Харитон... все идет и идет вперед. И вот во время ночлега на чердаке одного дома, неправославного, лютеранского, они находят маленькую иконочку Сергия и Германа Валаамских (сейчас она хранится в музее при монастыре). И монахи понимают: это знак. Останавливаются там, покупают землю и строят два сарая. В одном обустраивают храм, в другом – трапезную. И начинают молиться. Так 24 июля 1940 года на территории Финляндии появляется православная русская святыня - Новый Валаам. С тех пор они и жили на этой земле, в местечке Паппиниеми (муниципалитет Хейнявеси (фин. Heinävesi) в Финляндии – от ред.)».

Обо всем этом сотрудники Псковского филиала РМАТ знали ранее, по частым поездкам на остров Валаам. Но как-то раз, на одной из экскурсий в Псково-Печерский монастырь, внимание привлекла святыня, размещенная в дальних пещерах - афонский крест. Оказалось, что эту святыню принесли сюда семеро старцев (один из известнейших среди них – Михаил Питкевич), которые здесь же похоронены. И дело все в том, что старцы эти - с Нового Валаама. Оказывается, после войны, в 1957-58 годах они, несмотря на то, что Финляндия жила сытно и спокойно, попросили принять их на территории СССР. После долгих переговоров им разрешили въезд в страну. Сначала их направили в Молдавию, а затем - в Псково-Печерский монастырь, где они и остались.

Так, пунктиром, и наметилась связующая ниточка между старинными русскими святынями и историей Финляндии XX века. А значит - наметился потенциальный туристический маршрут, необычный, значимый, с глубокой содержательностью.

Прислушавшись к внутреннему голосу, Любовь Масленникова нашла единомышленников и организовала в декабре прошлого года первую, однодневную поездку в Новый Валаам. Но обилие материала показало: этого времени - очень мало. И вот, в августе шестеро сотрудников и партнеров Академии туризма вновь отправились по новому, еще не апробированному туристическому маршруту, но на этот раз - на три дня.

По приезду в Новый Валаам, в первый же день попали на службу - она велась на финском языке- и на экскурсию. Узнав о приезжих из России, на следующий день службу вели уже на русском. Из уважения. И было это очень трепетно. Команда ужин готовила на костре, ночевала в монашеских кельях, что очень редко бывает в жизни путешественника и даже паломника.

Любовь Масленникова: «Это не передать словами. Это целый мир, и ты находишься в центре этой силы, где они жили и молились. Новый Валаам - это нечто особенное, воистину русская духовная святыня».

Далее путь лежал в Линтуллу, где расположена еще одна православная святыня - Свято-Троицкий Линтульский женский монастырь. Официальное открытие монастыря, расположившегося на Карельском перешейке, состоялось в 1896 году. Богослужение по этому случаю совершал архиепископ Антоний в сослужении св. прав. Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн подбадривал сестер, заверяя, что со временем монастырь обзаведется всем необходимым: будут и ежедневные богослужения, и налаженный монашеский быт. В 1939 году в период советско-финской войны и эвакуации населения Финской Карелии, монахини покинули обитель на Карельском перешейке, переселившись в местечко Палокки и основали новый Линтульский монастырь в Восточной Финляндии, близ Ново-Валаамского мужского монастыря.

Несмотря на множество трудностей, выпадающих на плечи сестер, служба здесь и в наши дни проходит регулярно. Кроме того, здесь изготавливаются свечи для всего православного финского населения (к слову, православных в Финляндии всего 1%, церковь не отделена от государства, и на возрождение духовных святынь разных конфессий выделяются средства из бюджета).

В монастыре проживает восемь монахинь. Основными святынями монастыря считаются Иерусалимская икона Божией Матери и епитрахиль святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Побывав в обители, группа поехала в город-партнер Пскова Куопио: в одном из источников вычитали, что именно здесь, в музее RIISA (Orthodox Church Museum of Finland) находится множество наших святынь, вывезенных из России: рака Сергея и Германа Валаамских, царские подарки, удивительные чудотворные иконы.

Три часа экскурсии в музее показались каким-то мгновением, потому что многое надо было понять, осмыслить и даже переосмыслить. А дальше - еще интереснее: неожиданная выставка финского иконописца японского (!) происхождения Петроса Сасаки, который учился искусству иконы в Греции и России, летом 1968 года жил в Новом Валааме, затем обосновался в Куопио и расписывал строящиеся православные храмы в Финляндии, в том числе - иконостас в Линтульском монастыре – именно здесь, в обители, он и завещал похоронить себя. Вот такая удивительная цепочка совпадений, которые на самом деле, видимо, неслучайны.

А напоследок наши псковичи не могли, конечно же, не посетить памятник Пушкину в Куопио!

Любовь Масленникова: «Мы его нашли не сразу, сначала пошли не в ту сторону, потом нашли. И когда мы встали на набережной и сказали хором: «Здравствуй, Пушкин!». Вдруг в соседнем доме начали открываться окна, кто-то на балкон вышел, прислушался……а мы читаем стихи. Вдруг пробегает мимо мужчина- спортсмен, он пытается нам что-то объяснить, но никто друг друга не понимает. И я начинаю читать: «Я вас люблю, хоть я бешусь». Он стоит, слезы на глазах, и говорит нам: «Наш. Пушкин».

Дело времени

Результатом этой необыкновенной поездки - методическими наработками по новому маршруту - сотрудники Академии туризма поделились 22 августа с представителями псковских паломнических служб и Псковской епархии. По словам Любови Масленниковой, создание нового туристического продукта в данном случае - дело недолгое для профессионалов. Надо только понять целевую аудиторию и ее потребности. Отсюда выстроится все: логистика, транспортное обеспечение, питание, экскурсионная составляющая.

Мы не могли не спросить о том, чем обогатила поездка нашу и финскую принимающую стороны, проще, говоря, чему нам стоит друг у друга поучиться. По словам Любови Масленниковой, Псковский филиал РМАТ готовит экскурсоводов уже более 15 лет по самым разнообразным программам, в том числе, по необыкновенными программам повышения квалификации. В рамках подготовки обязательный момент - методика работы с группой, этика человеческого общения. «Если мы не умеем улыбаться, если в речи есть слова-паразиты - нам нельзя работать экскурсоводами. Если ты не понимаешь человека, который стоит перед тобой, не знаешь психологии и конфликтологии, - тебе тоже будет очень трудно работать, при том, что ты хорошо знаешь информационный материал, - объясняет наша собеседница. Я считаю, что у нас в Пскове, начиная с 60-х годов, создана очень достойная школа подготовки экскурсоводов».

Среди финских экскурсоводов были как коренные жители страны, так и переехавшие туда наши соотечественники. Любовь Масленникова в самых замечательных словах отозвалась о «доброй лучистой» Елизавете из Нового Валаама, о прекрасных доброжелательных Елене и Илоне в музее РИИЗА г. Куопио.

Государство и церковь в Финляндии ощутимо поддерживают жизнь духовных святынь. Паломников не так много, поэтому приходится искать нестандартные способы финансирования. Например, монахи Нового Валаама получили благословение на выпуск вина и виски, у них есть дегустационный зал - при монастыре. Они открыли огромную библиотеку и университет, который работает по определенным программам. Кроме того, они активно принимают волонтеров: можно приехать на неделю. Вас ждет бесплатное проживание, питание, работа и служба.

В то же время в Финляндии очень интересно выстроена досуговая туристическая составляющая, продумана система информирования туристов. Например, в музее RIISA есть информационные листы - ощутимое подспорье для тех, кто впервые знакомится с экспонатами. При музее работает свой храм. В самом музее есть застекленный алтарь, его показывают детям во время учебных экскурсий: им наглядно объясняют, что находится в алтаре, что такое чаша для причастия, что такое икона в алтаре, есть даже выставка одежд и список, в какой праздник какой цвет облачения использует священник.

В Псковском филиале РМАТ надеются, что новый маршрут зажжет интерес и в туристических службах, и в душах паломниках.

«Это наш общий маршрут, наши историко-культурные вехи: новгородско-псковская земля, Валаам, финская война, исход в Новый Валаам, прибытие семерых монахов в Псково-Печерский монастырь, музей православия в Куопио в городе-побратиме Пскова, - увлеченно перечисляет Любовь Масленникова. - Это удивительная цепочка, которую надо сохранить. Как это делать: по линии ли Общества дружбы Псков-Куопио, по линии ли православной церкви, по линии ли туристских компаний - время покажет. Но это очень интересно. Святыни ждут! Поедем ли мы сами, если такой тур появится? Конечно!»

Елена Никитина