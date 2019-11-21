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Комплекс Старовознесенского монастыря. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи

Псков невозможно представить без его храмов. Это главные достопримечательности нашего города, его душа, гордость и слава. Сейчас в Псков насчитывается около 40 храмов, десять из них (то есть каждый четвертый) включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой - представители псковской архитектурной школы.

В рамках раздела «ПЛН-Церковь» мы попросили студентов ПсковГУ теологического направления рассказать об истории псковских храмов. Сегодня представляем вам первую публикацию из серии «История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи».

Комплекс Старовознесенского монастыря

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

Старовознесенский монастырь «с Полонища» принадлежал к числу древних монастырей Пскова, но дата его основания неизвестна. Место основания монастырской Старовознесенский церкви было выбрано не случайно. Это было традиционное место встречи князей, новгородских владык и других высокопоставленных гостей, а также чудотворных икон во время их прибытия в Псков. Таким образом, храм во имя Вознесения Господня в каком-то смысле можно считать лицом позднесредневекового Пскова.

Согласно летописям, первое упоминание о монастыре датируется 1420 годом. В этот год в Псков перенесена чудотворная икона Богородицы «Чирская», которую встречал Старовознесенский монастырь, а оттуда она направилась в кафедральный Троицкий собор, где и находится поныне.

Каменная Церковь Вознесения Господня построена в 1467 году. С южной стороны был устроен придел Рождества Пресвятой Богородицы, с северной стороны – палатка для ризницы и трапезная для сестёр. Над папертью построена двухпролетная звонница, позднее перестроенная в колокольню.

В 1473 году в Пскове останавливалась невеста Великого князя Московского Ивана III Васильевича (1462–1505) Софья Палеолог. В летописи говорится, что «все псковские посадники и бояре провожали её с хлебом, вином и мёдом до Старого Вознесения».

В 1650 году здесь был устроен Знаменский девичий монастырь, преобразованный потом в Вознесенский мужской, и затем – в Вознесенский женский.

Монастырская церковь Рождества Богородицы датируется 1833 годом. Она была построена вместо разобранного южного придела Вознесенской церкви, позднее там сделали придел всех Святых. Наружные стены этой церкви были украшены лепными изображениями Господа Бога, Всевидящего Ока, Скрижалей Завета, Чаши и херувимов.

В 1848 году был построен теплый домовой храм иконы Божией Матери «Тихвинская», который находился в каменном игуменском корпусе на втором этаже. Отдельно стоящая четырехъярусная колокольня построена в 1854 году. Две эти церкви и колокольня воздвигнуты трудами настоятельницы Агнии (Ушаковой) (ум. 1860).

В 1910 году, 8 (21) августа монастырь посетила Великая княгиня Елизавета Федоровна. Она приложилась к особо почитаемым иконам Богородицы «Неопалимая Купина» и «Похвала Пресвятой Богородицы» и пожертвовала монастырю 200 рублей.

С началом Первой мировой войны, 19 октября 1914 года, в монастыре был освящен лазарет на 20 мест для раненых военнослужащих.

В 1920 году в монастыре взяли на учет и изъяли все церковные ценности, а сама обитель была закрыта.

С 1920 по 1923 гг. в монастыре располагался «псковский концентрационный лагерь принудительных работ», а затем – псковский отдел ОГПУ с тюрьмой для политзаключенных. Сохранилась информация о том, что тела казненных тайно вывозились под Ленинград, в Левашово. Подчас здесь содержались случайные люди, по каким-то причинам попавшие в поле зрения чекистов.

В ходе боевых действий в годы Великой Отечественный войны в Вознесенской церкви огонь уничтожил все деревянные части здания.

После 1944 года здание монастырских келий, частично уцелевшее, было приспособлено под жилье сотрудников милиции.

В 1960–1969 годах Вознесенская церковь была отреставрирована по проекту В.А. Лебедевой. В 1970 году здесь был клуб. В 1972 году в Рождественской церкви устроен городской планетарий, где он располагается и по сей день.

В здании Старовознесенской церкви с 1980-х годов и вплоть до 1993 года размещался отдел ЗАГСа. В 1993 году храм был передан Русской Православной Церкви, и в 2006 году на праздник Благовещения на храмовой колокольне вновь зазвонили колокола.

В настоящее время из храмов Старовознесенского монастыря действующим является только Вознесенский.

Всю информацию о современной жизни храма и его прихода, в том числе о расписании богослужений, работе воскресной школы, Свято-Елисаветинского Старо-Вознесенского сестричества, вы можете найти в группе храма во ВКонтакте - https://vk.com/starovoznesenie

Автор - студентка 3 курса направления теологии ПсковГУ Анна Петрова