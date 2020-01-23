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Церковь Петра и Павла с Буя. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи

Псков невозможно представить без его храмов. Это главные достопримечательности нашего города, его душа, гордость и слава. Сейчас в Пскове насчитывается около 40 храмов, десять из них (то есть каждый четвертый) включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой - представители псковской архитектурной школы.

Мы попросили студентов ПсковГУ теологического направления рассказать об истории псковских храмов. Продолжает проект «История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи» публикация о храме Петра и Павла с Буя, которую подготовила студентка 3 курса направление Теологии ПсковГУ Софья Козлова.

Здесь и далее - фото Вадима Боченкова

Храм Петра и Павла с Буя стоит на крутом склоне, спускающемся к реке Пскове, на левом ее берегу. Его вид открывается с разных точек древнего города и каждый раз предстает перед зрителем в новом облике, но общее в нем не остается неизменным – это торжественность и монументальность, свойственные псковской архитектурной школе.

Храм был выстроен в 1504 году на месте деревянного храма, первое упоминание о котором относится к 1373 году. Приписное «с Буя» имеет значение как «Рядом с кладбищем». «Буй», «буевище» – ориентир не случайный. Возможно, он отражает существование рядом древнерусского курганного кладбища или бывшего на этом месте городского кладбища более позднего периода.

Исследователи утверждают, что основа четверика относится к 1373 г. Значит, храм можно считать одним из наиболее древних среди сохранившихся до нашего времени. Несмотря на многочисленные перестройки и подновления храма с момента возведения каменной постройки, его общий вид сохранился и очерчивается весьма четко. Четверик храма квадратный в плане, с тремя апсидами, притвором и папертью. Покрыт 16-скатной крышей. Глава – луковичной формы на высоком барабане. Декоративная обработка фасадов обычна для древних псковских храмов: церковь украшена традиционными бегунками, а также старинным, хорошо сохранившимся керамическим поясом на барабане купола. На сегодняшний день глава покрыта алюминиевыми листами с тисненым звездчатым орнаментом.

В годы Северной войны Псков становится базой русских войск под общим командованием фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева. Тогда же по указу Петра I (1682–1725) было начато строительство оборонительных сооружений по последнему слову военного искусства того времени: земляные бастионы и полубастионы, соединенные валами. Существует предание, что во время посещения Пскова в ходе подготовки к военным действиям против шведских войск Петр I ходил к обедне в церковь Святых, Всехвальных, Первоверховных Апостолов Петра и Павла, первый из которых являлся небесным заступником и покровителем будущего императора. Здесь Петр I читал во время богослужения «Апостол» и пел на клиросе.

Известный реставратор и архитектор Юрий Спегальский (1909–1969), проводя исследование памятника, был уверен в значительном изменении храма предыдущими поколениями. Так, церковь, по мнению Спегальского, имела два дополнительных придела, которые со временем были снесены. Не стоит забывать, что на месте западного придела храма возвышалась колокольня, лишь немного уступая колокольне храма Косьмы и Дамиана с Примостья (ул. Леона Поземского, д. 7).

Эти и другие научные изыскания дают нам право сказать о том, что храм Петра и Павла был одним из самых крупных на территории древнего Пскова.