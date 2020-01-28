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Церковь Сергия с Залужья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи

Псков невозможно представить без его храмов. Это главные достопримечательности нашего города, его душа, гордость и слава. Сейчас в Пскове насчитывается около 40 храмов, десять из них (то есть каждый четвертый) включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой - представители псковской архитектурной школы.

Мы попросили студентов ПсковГУ теологического направления рассказать об истории псковских храмов. Продолжает проект «История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи» публикация о храме Сергия с Залужья, которую подготовил студент 3 курса направление Теологии ПсковГУ Кирилл Быков.

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

Наверное, не все в Пскове знают, где стоит церковь Сергия с Залужья, да и вообще подозревают о ее существовании. И не каждый, кто видел каменное здание без куполов во дворе дома №15 на Октябрьском проспекте, догадывался, что перед ним – средневековый псковский храм. А ведь когда-то он был одним из самых заметных храмов города. Сейчас же – один из самых незаметных...

Псковский храм Сергия с Залужья известен с XVI века. В честь него когда-то назвали главную улицу Пскова – Сергиевскую (нынешний Октябрьский проспект). Храм встречал всех гостей. Теперь и улица называется иначе, и храм скрыт от любопытных взглядов.

Место, неподалеку от которого была построена церковь, называлось «лужищем» (болотом). Отсюда и название: Сергия с Залужья.

Это самая маленькая в Пскове четырёхстолпная церковь. Пропорции маленького храма, его типично псковский декор на апсидах были необыкновенно изысканны в сочетании со звонничкой, барабаном и керамической главкой. Основной строительный материал – псковский известняк.

Примерная дата постройки храма - между 1582 и 1589 гг. Автор и строитель церкви неизвестен. Причиной её строительства был перенос Сергиевского монастыря из посада в связи с событиями Ливонской войны. Первоначально Сергиевский мужской монастырь располагался за пределами города, где сейчас находится Ботанический сад, но во время осады Пскова войсками Стефана Батория монастырь перенесли на это место, «подле лужи». В старину вокруг церкви было небольшое монастырское кладбище. Монастырь существовал с 1581 по 1710 гг. В 1710 г. Сергиевский монастырь был приписан к Любятовскому Николаевскому монастырю и стал его подворьем. В 1808 г. церковь предназначили к сносу как совершенно ветхую, однако Святейший Синод снос церкви не благословил. На южной стороне храма находится придел во имя преподобного Никандра Пустынножителя Псковского.

В начале XX в. церковь была передана Сергиевскому реальному училищу. 24 мая 1909 г. для учеников Псковского Сергиевского реального училища состоялось первое богослужение в этом храме.

В июне 1920 г. отдел управления Псковского уездно-городского исполкома составил акт о передаче церкви Святого Преподобного Сергия Радонежского религиозному обществу. 23 декабря 1936 г. Псковский горисполком принял решение о закрытии церкви.

В годы Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала от попадания авиабомбы: была разрушена алтарная часть, огнём уничтожена крыша, повреждена глазурованная черепица на изразцовой маковке. В результате храм представлял собой печальное зрелище. Последующие же годы довершили начатое.

Восстановительно-консервационные работы, проводившиеся в 1974—1978 гг. по проекту архитектора Натальи Сергеевны Рахманиной, остались незавершёнными. Завершить работу ей не позволили по идеологическим причинам. В начале 1970-х гг. Наталья Сергеевна исследовала церковь Сергия с Залужья, где ею было найдено собрание средневековых церковных грамот и документов, замурованное в каменную кладку (переданы в древлехранилище Псковского музея). В тайнике был обнаружен деревянный ящик — вместилище свернутых в трубку 56 старинных рукописей XVI–XVII вв. Помимо большой самостоятельной ценности, найденные рукописи позволяют датировать возведение церкви 80-ми годами XVI столетия.

Борьба за церковь началась в 2007 году. Тогда одно за другим в администрации города, области, Президента полетели письма с просьбой услышать и помочь. В октябре 2009 г. была основана религиозная группа «Община православной церкви Сергия с Залужья»; об этом ею было уведомлено Епархиальное управление. Псковская епархия приняла храм через два года; настоятелем был назначен священник Михаил Федоров.

Вопрос бедственного положения храма поднимался в 2011—2013 гг. 26 декабря 2011 г. вышло распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского». Храм был включён в эту программу. Предполагалось выделение 50 млн руб. из 6,5 млрд руб. государственных средств, направленных на празднование.

В январе 2015 г. начались реставрационные работы по проекту псковского архитектора Владимира Никитина. В ходе реставрации были воссозданы кровля четверика на восемь скатов, историческое покрытие главы — керамический лемех, двухпролётная звонница, придел преподобного Никандра Пустынножителя. 25 августа 2015 года митрополит Псковский и Порховский Евсевий освятил кресты. Первая служба состоялась вечером 7 октября, а на следующий день, 8 октября — водосвятный молебен с крестным ходом вокруг храма.

Сейчас храму возвращена былая красота, которой так восхищались наши предки. Вокруг настоятеля иерея Константина Быкова собралась крепкая община, которая вместе с настоятелем поддерживает храм в чистоте и порядке. И что самое главное для православного храма - в нем совершаются богослужения.