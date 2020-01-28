←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Партнеры и проекты 28.01.2020 09:040 Варваринская церковь. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 04.03.2020 13:260 Церковь Сергия с Залужья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 02.03.2020 19:240 Как представлен образ псковского десантника в искусстве, расскажут на очередных Александро-Невских беседах 02.03.2020 07:540 Англоязычный фильм о святынях Пскова создали студенты и преподаватели теологического факультета ПсковГУ 01.03.2020 21:560 Авторский экскурсионный маршрут по местам славы Александра Невского разработан паломнической службой псковского храма 29.02.2020 22:100 Первый ролик проекта «Тайны псковских храмов» появился в сети. ВИДЕО
Церковь / Партнеры и проекты

Церковь Сергия с Залужья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи

04.03.2020 13:26|ПсковКомментариев: 0

Псков невозможно представить без его храмов. Это главные достопримечательности нашего города, его душа, гордость и слава. Сейчас в Пскове насчитывается около 40 храмов, десять из них (то есть каждый четвертый) включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой - представители псковской архитектурной школы.

Мы попросили студентов ПсковГУ теологического направления рассказать об истории псковских храмов. Продолжает проект «История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи» публикация о храме Сергия с Залужья, которую подготовил студент 3 курса направление Теологии ПсковГУ Кирилл Быков.

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

Наверное, не все в Пскове знают, где стоит церковь Сергия с Залужья, да и вообще подозревают о ее существовании. И не каждый, кто видел каменное здание без куполов во дворе дома №15 на Октябрьском проспекте, догадывался, что перед ним – средневековый псковский храм. А ведь когда-то он был одним из самых заметных храмов города. Сейчас же – один из самых незаметных...

Псковский храм Сергия с Залужья известен с XVI века. В честь него когда-то назвали главную улицу Пскова – Сергиевскую (нынешний Октябрьский проспект). Храм встречал всех гостей. Теперь и улица называется иначе, и храм скрыт от любопытных взглядов.

Место, неподалеку от которого была построена церковь, называлось «лужищем» (болотом). Отсюда и название: Сергия с Залужья.

Это самая маленькая в Пскове четырёхстолпная церковь. Пропорции маленького храма, его типично псковский декор на апсидах были необыкновенно изысканны в сочетании со звонничкой, барабаном и керамической главкой. Основной строительный материал – псковский известняк.

Примерная дата постройки храма - между 1582 и 1589 гг. Автор и строитель церкви неизвестен. Причиной её строительства был перенос Сергиевского монастыря из посада в связи с событиями Ливонской войны. Первоначально Сергиевский мужской монастырь располагался за пределами города, где сейчас находится Ботанический сад, но во время осады Пскова войсками Стефана Батория монастырь перенесли на это место, «подле лужи». В старину вокруг церкви было небольшое монастырское кладбище. Монастырь существовал с 1581 по 1710 гг. В 1710 г. Сергиевский монастырь был приписан к Любятовскому Николаевскому монастырю и стал его подворьем. В 1808 г. церковь предназначили к сносу как совершенно ветхую, однако Святейший Синод снос церкви не благословил. На южной стороне храма находится придел во имя преподобного Никандра Пустынножителя Псковского.

В начале XX в. церковь была передана Сергиевскому реальному училищу. 24 мая 1909 г. для учеников Псковского Сергиевского реального училища состоялось первое богослужение в этом храме.

В июне 1920 г. отдел управления Псковского уездно-городского исполкома составил акт о передаче церкви Святого Преподобного Сергия Радонежского религиозному обществу. 23 декабря 1936 г. Псковский горисполком принял решение о закрытии церкви.

В годы Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала от попадания авиабомбы: была разрушена алтарная часть, огнём уничтожена крыша, повреждена глазурованная черепица на изразцовой маковке. В результате храм представлял собой печальное зрелище. Последующие же годы довершили начатое.

Восстановительно-консервационные работы, проводившиеся в 1974—1978 гг. по проекту архитектора Натальи Сергеевны Рахманиной, остались незавершёнными. Завершить работу ей не позволили по идеологическим причинам. В начале 1970-х гг. Наталья Сергеевна исследовала церковь Сергия с Залужья, где ею было найдено собрание средневековых церковных грамот и документов, замурованное в каменную кладку (переданы в древлехранилище Псковского музея). В тайнике был обнаружен деревянный ящик — вместилище свернутых в трубку 56 старинных рукописей XVI–XVII вв. Помимо большой самостоятельной ценности, найденные рукописи позволяют датировать возведение церкви 80-ми годами XVI столетия.

Борьба за церковь началась в 2007 году. Тогда одно за другим в администрации города, области, Президента полетели письма с просьбой услышать и помочь. В октябре 2009 г. была основана религиозная группа «Община православной церкви Сергия с Залужья»; об этом ею было уведомлено Епархиальное управление. Псковская епархия приняла храм через два года; настоятелем был назначен священник Михаил Федоров.

Вопрос бедственного положения храма поднимался в 2011—2013 гг. 26 декабря 2011 г. вышло распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского». Храм был включён в эту программу. Предполагалось выделение 50 млн руб. из 6,5 млрд руб. государственных средств, направленных на празднование.

В январе 2015 г. начались реставрационные работы по проекту псковского архитектора Владимира Никитина. В ходе реставрации были воссозданы кровля четверика на восемь скатов, историческое покрытие главы — керамический лемех, двухпролётная звонница, придел преподобного Никандра Пустынножителя. 25 августа 2015 года митрополит Псковский и Порховский Евсевий освятил кресты. Первая служба состоялась вечером 7 октября, а на следующий день, 8 октября — водосвятный молебен с крестным ходом вокруг храма.

Сейчас храму возвращена былая красота, которой так восхищались наши предки. Вокруг настоятеля иерея Константина Быкова собралась крепкая община, которая вместе с настоятелем поддерживает храм в чистоте и порядке. И что самое главное для православного храма - в нем совершаются богослужения.

 

 

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Сюжет: История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Церковь Сергия с Залужья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Церковь Покрова и Рождества Богородицы («от пролома»). История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Церковь Петра и Павла с Буя. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Варваринская церковь. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Церковь Дмитрия Солунского. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Храм Нерукотворенного Образа с Жабьей Лавицы. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Храм Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Храм Козьмы и Дамиана с Примостья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Церковь Иоакима и Анны на Полонище. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Комплекс Старовознесенского монастыря. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи
Лента новостей
Последние новости
04.03.2020, 13:260 Церковь Сергия с Залужья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 02.03.2020, 19:240 Как представлен образ псковского десантника в искусстве, расскажут на очередных Александро-Невских беседах 02.03.2020, 18:020 Что такое истинное прощение, напомнил братии Псково-Печерского монастыря и богомольцам митрополит Тихон. ВИДЕО 02.03.2020, 17:261 Проповедь митрополита Псковского и Порховского Тихона в Прощеное воскресенье. ВИДЕО
02.03.2020, 16:450 Митрополит Тихон совершил литию по десантникам 6 роты 02.03.2020, 07:540 Англоязычный фильм о святынях Пскова создали студенты и преподаватели теологического факультета ПсковГУ 02.03.2020, 07:001 Великий пост начинается 2 марта 01.03.2020, 21:560 Авторский экскурсионный маршрут по местам славы Александра Невского разработан паломнической службой псковского храма
01.03.2020, 21:061 Митрополит Тихон попросил прощения у паствы в проповеди, обращенной к прихожанам Троицкого собора 01.03.2020, 09:322 Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье 29.02.2020, 22:100 Первый ролик проекта «Тайны псковских храмов» появился в сети. ВИДЕО 29.02.2020, 15:440 Тематическим уроком для детей и концертом отметили День защитника Отечества в храме Александра Невского
28.02.2020, 22:370 В Паломническом центре Псково-Печерского монастыря прошел первый открытый турнир по боксу. ВИДЕО 28.02.2020, 14:180 Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов прочел лекцию в Пскове. ВИДЕО 28.02.2020, 14:090 Троицкий собор и Фонд продовольствия «Русь» провели очередную совместную благотворительную акцию 28.02.2020, 13:110 В Прощеное воскресение раннюю литургию в Троицком соборе возглавит митрополит Тихон
28.02.2020, 07:590 В Псковскую епархию принесена главная икона Воздушно-десантных сил РФ. ФОТО 26.02.2020, 21:580 Власти Псковской области предметно обсудили реконструкцию и развитие объектов культурного наследия 26.02.2020, 06:530 Традиционный ежемесячный крестный ход прошел в Пскове. ФОТО 25.02.2020, 17:130 Встреча главной иконы вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный» в Пскове. ФОТО
25.02.2020, 11:401 Хор Троицкого собора представил концертную программу для жителей поселка Тямша 25.02.2020, 07:580 В Париже пройдет выставка «Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы» 24.02.2020, 15:280 На очередные Александро-Невские беседы приглашают псковичей 27 февраля 22.02.2020, 08:570 Православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу
21.02.2020, 21:000 Главная икона Вооруженных сил России прибудет в Псков 22 февраля 21.02.2020, 17:500 Курсы по изучению знаменного церковного пения и чтения открываются при храме Старое Вознесение 21.02.2020, 14:060 Работа по переводу архива погибших десантников в электронный вид начата по согласованию с настоятелем храма Невского 21.02.2020, 10:060 Среди стоящих в руинах храмов России немало «настоящих шедевров архитектуры» - митрополит Тихон
21.02.2020, 07:570 Пюхтицкий монастырь, святыни Москвы и Псковской земли: расписание поездок паломнической службы «Вольный странник» на март-апрель 20.02.2020, 16:200 Увидеть Великий пост как особенное время жизни: знакомимся с детским интерактивным календарем издательства «Вольный странник» 20.02.2020, 11:161 О служении Псковской православной миссии расскажут псковичам 24 февраля 20.02.2020, 10:441 Ночная Божественная литургия для молодежи состоится в Троицком соборе
19.02.2020, 19:450 Сотрудник отдела Псковской епархии по тюремному служению отмечен благодарностью секретаря Общественной палаты РФ 18.02.2020, 11:101 В воскресенье в Пскове пройдет крестный ход 18.02.2020, 10:110 Приложиться к мощам святого великомученика Феодора Стратилата смогут псковичи в четверг, 20 февраля 17.02.2020, 16:410 В вихре вальса: в Пскове прошел Сретенский бал
17.02.2020, 14:240 Беседа о Спасо-Елеазаровском монастыре пройдет сегодня в рамках встреч «Вечера на Печерском Подворье» 14.02.2020, 11:080 У Пскова очень большое будущее - руководитель Управления проектов Патриаршего совета по культуре 14.02.2020, 08:000 Человек «дождя» 13.02.2020, 16:440 На Александро-Невские беседы приглашают псковичей 20 февраля
13.02.2020, 09:510 Собору Вселенских учителей и святителей была посвящена очередная встреча из цикла «Погружение в церковное искусство» 12.02.2020, 09:290 В марте в Изборске и Печорах пройдет II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» 11.02.2020, 20:140 Сотрудники архива храма Александра Невского представили псковичам уникальные документы памяти 6-й роты 10.02.2020, 22:480 Посетить выпускной экзамен Псковской школы звонарей и записаться в следующий набор приглашают горожан
10.02.2020, 19:480 На очередные Александро-Невские беседы приглашает храм св. Александра Невского 13 февраля 10.02.2020, 18:550 Фильмы для души: рекомендации насельника Псково-Печерского монастыря 10.02.2020, 11:220 «Поклонный крест»: проект Псковской епархии к 75-летию Великой Победы объединит молодежь, благочиния и общественников в увековечении памяти павших 06.02.2020, 16:500 Накануне дня памяти о.Иоанна (Крестьянкина) печорские семинаристы получили благословение на ношение подрясников
05.02.2020, 22:530 В Псково-Печерском монастыре молитвенно почтили память старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). ФОТО 05.02.2020, 16:176 Церковь Покрова и Рождества Богородицы («от пролома»). История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 04.02.2020, 15:500 Причастные тайне жизни: Псковская епархия приняла участие в праздновании 90-летия Псковского медколледжа 04.02.2020, 12:490 В Острове начал свою работу православный литературный клуб
04.02.2020, 10:190 Российские полярники рассказали о передаче иконы из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 03.02.2020, 20:310 Отправиться в феврале в действующие монастыри Псковщины приглашает паломнический центр «Троицкий» 02.02.2020, 10:580 Митрополит Псковский и Порховский Тихон сослужил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за Божественной литургией в храме Христа Спасителя в Москве 31.01.2020, 20:301 О значимости волонтерского движения в деле сохранения храмов рассказал митрополит Тихон на совещании епархиальных древлехранителей. ВИДЕО
31.01.2020, 09:101 Церковь Петра и Павла с Буя. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 31.01.2020, 08:340 Автор исторического романа о Довмонте встретится с псковичами на очередных Александро-Невских беседах 30.01.2020, 17:120 Остроумно и современно о православии: в издательстве Псково-Печерского монастыря вышла книга «Орто.docx. Записки непрозорливого священника» 30.01.2020, 15:530 Спецоборудование и подарки от митрополита Тихона получил Псковский медколледж к 90-летнему юбилею
30.01.2020, 14:596 Новые факты и свидетельства участников Псковской православной миссии были озвучены на Рождественских образовательных чтениях в Москве 29.01.2020, 17:410 Вопрос сохранения аварийных памятников культуры озвучил митрополит Тихон в рамках Международных Рождественских образовательных чтений 28.01.2020, 09:040 Варваринская церковь. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 28.01.2020, 08:450 Детский интерактивный календарь на Великий пост готовится к выпуску в издательстве «Вольный Странник»
27.01.2020, 18:561 Белый цветок в окне: великий человек народа сето 27.01.2020, 14:320 «Нет слов - одни эмоции»: псковичи поблагодарили храм Александра Невского за организацию новогодних праздников 27.01.2020, 10:470 Духовные чада бывшего наместника Псково-Печерского монастыря отца Тихона (Секретарева) отметили его 65-летие 26.01.2020, 13:481 «Будьте не мертвые, а живые души»: в Воскресной школе храма Жен мироносиц прошла открытая лекция по истории русской литературы
25.01.2020, 16:071 Празднование Татьяниного дня в Пскове традиционно началось с Божественной литургии. ФОТО 25.01.2020, 12:190 Очередные Александро-Невские беседы пройдут в Пскове 30 января 25.01.2020, 09:410 «С нами Бог!» - Хористы Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова объяснили, как побеждать в международных конкурсах 24.01.2020, 11:170 Дом причта появится рядом с храмом Святителя Луки на территории Псковской горбольницы
24.01.2020, 10:110 Святочные гуляния на «Хлебном хуторе»: как православная молодежь Пскова и Печор отпраздновала Крещение Господне 23.01.2020, 22:030 О современной жизни Псково-Печерского монастыря расскажут на очередной встрече в рамках проекта «Вечера на Печерском Подворье» 23.01.2020, 21:242 Открытие спортзала при Паломническом центре Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 23.01.2020, 19:240 Подарок на Крещение: как маленькая часовня отпраздновала большой праздник. ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru