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Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов): Самое важное в посте - не отказ от пищи

11 марта у православных христиан в России начался Великий пост, который продлится семь недель, предваряя Пасху. «Скоромные» продукты, включая мясо, животный жир, молочные продукты и яйца, предписывается не есть на протяжении всего Великого поста. Впрочем, многие священнослужители отмечают, что ограничения в питании на Великий пост не следует считать самоцелью. Об истинном смысле Великого поста мы попросили рассказать нашим читателям митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

- Многие сегодня понимают пост как диету, отказ на время от продуктов животного происхождения. В какой степени такой взгляд близок к православной традиции восприятия поста?

- Пост, в первую очередь, – это не удаление от пищи той или другой, отягчающей тело, а в первую очередь, это удаление от того страшного и привычного зла, которое мы совершаем все время. Мы должны определить, что же за зло гнездится в нашей душе, что за зло разлучает нас с Богом. Познание своих грехов, опытное познание, неосуждение никого – вот цель Великого поста, на поприще которого мы вступаем.

- Каков смысл ограничений, накладываемых Великим постом?

- Как только человек начинает разумно, а не неистово, ограничивать свой сон и пищу, ограничивать общение с людьми до самого необходимого, то открывается другая часть человеческой жизни – пища духовная, бдение и бодрствование над душой в духовном мире и общение не с людьми, а с Богом. Каждый из вас должен уединиться сам в себе и размыслить над тем, какою мерою поста должно пройти это время Великой Четыредесятницы. Главное - принести плод, плод духовный, общения с Богом.

Нам необходимо не забыть о том, что пост, бдение над самими собой должно быть и в отношении к людям, и в помыслах, рождающихся в нашей душе. Господь здесь, на земле призывает нас к тому, чтобы мы были милостивы и любили всех. Это не значит, что мы должны потакать злу, зло должно пресекаться нами и внутри нас, и вовне, и в ближнем. Но: «Гневайтесь и не согрешайте», – говорит Господь. Мы должны пресекать зло, но не пресекать в себе любви к ближнему. Иначе Господь отвернется от нас.

- Как проходят церковные службы во время Великого поста?

- Великий пост - время особого общения человеческой души с Богом. Службы более долгие, и это не просто так. Когда мы выходим из повседневной жизни и присутствуем либо в храме, либо на келейной молитве долго, то постепенно наш ум и наша душа отвыкают от той суеты, от того порабощения заботами, порой необходимыми, а порой надуманными, порабощения страстями, в котором пребывают наши души. И долгие службы постепенно исцеляют душу и ум человека. Очень часто спрашивают: «А как молиться? Что такое молитва? Научите молитве». А один из святых отцов сказал очень просто: «Молиться, это значит – благодарить».

- С каким настроением верующие люди вступают в испытание Великого поста?

- Пост - удивительно радостное время церковного года. Весна души. Господь ждет нашего покаяния, осознания всех наших грехов, сущность которых все равно одна – предательство, и искреннего покаяния в этом. И Господь готов, с любовью и радостью, отдать всего Себя, Тело и Кровь Свою, чтобы преобразить каждого из нас.

- Ритм жизни современного человека достаточно интенсивен. Мы работаем в офисах, на предприятиях, в торгово-развлекательной сфере... С Вашей точки зрения, возможно ли в наши дни соблюдение требований, налагаемых Церковью, может ли человек XXI века проникаться смыслом традиционных таинств?

- Современному человеку тяжело поверить, что он очень ограниченное существо. Нам тяжело понять, что мы очень часто глупы. Мы воспитаны на том, что «человек это звучит гордо», «все для человека, все во имя человека», «мы наш, мы новый мир построим». Вот эти все заклинания ввели нас в глубочайшее заблуждение.

Мы живем зачастую в придуманном нами мире, мы живем в обмане о самих себе, о ближних и, к несчастью, в обмане о Боге. И только через покаяние, когда мы эти фантазии, в лучшем случае, а то и ложь, от себя отрицаем одну за другой, когда мы беспристрастно взираем на себя, мы приближаемся к самим себе, к той точке, достигнув которую, мы увидим самих себя такими, как мы есть, увидим мир таким, каким он есть, и увидим настолько, насколько это возможно для человека.

Надо реально смотреть на мир. И самое реальное – это смотреть на мир и на самих себя через святое Евангелие, через великий дар, данный Богом, – Священное Писание — для спасения тех, кто сможет понять свою ограниченность.

- Какое напутствие вы бы дали человеку, который только вступает на путь воцерковления, присоединяясь к Великому посту?

- Любовь Бога - это не какая-то сладенькая сентиментальная история, к которой нас хотят приобщить. Это величайшее испытание, величайшая правда, истина, к которой должен прийти человек, если он в состоянии прожить жизнь так, как задумал о нем его Творец. И когда он поймет, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8, 38–39), он ничего уже не будет бояться. И все испытания пройдет, понимая, что они ему нужны для того совершенствования, в которое вводит нас Бог.

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Добавим, что в этом году Великий пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения - Пасхе - будет длиться с 11 марта по 27 апреля. Сам Пост состоит из двух периодов - Святая Четыредесятница и затем Страстная Седмица. Святая Четыредесятница - дни, когда мы идем навстречу Богу. Через ограничение в пище, молитву и покаяние в грехах мы постепенно приближаем себя ко встрече с Христом Воскресшим.

Страстная Седмица – дни, когда Сам Христос идет к нам через последние проповеди, Тайную Вечерю, Голгофу и Воскресение. Так вместе с Богом мы встречаем самый главный христианский праздник - Пасху.

Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша пища должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.

Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные – должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее – тем лучше.

Каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их следует только на воде и придется обойтись без добавления масла.

Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок – то ваш организм ничуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.