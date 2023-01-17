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Церковь не вкладывает богословского значения в крещенские купания, заявил псковский священник

Церковь не вкладывает никакого богословского значения в крещенские купания. Об этом рассказал настоятель храма святой великомученицы Варвары в Пскове, кандидат богословия, священник Антоний Афанасьев в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы должны вспомнить в каком регионе происходили события, вспоминаемые в день богоявления. Это Ближний Восток, воды реки Иордан, у нас иной климат. Церковь никакого богословского значения в крещенские купания не вкладывает, никакие грехи там не омываются, это был бы слишком механический подход: несколько десятков секунд посидеть в ледяной воде», – рассказал Антоний Афанасьев.

Он привел мнение Ломоносова, что изначально купание в ледяной воде было наказанием за непосещение богослужения в этот день, и крещенские купания не относятся к таинству Крещения.