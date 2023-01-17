←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 17.01.2023 13:051 Церковь не вкладывает богословского значения в крещенские купания, заявил псковский священник 17.01.2023 13:051 Церковь не вкладывает богословского значения в крещенские купания, заявил псковский священник 12.01.2023 15:570 «Беседка»: Александр Либ о концерте «Старая афиша». ВИДЕО 08.01.2023 10:192 Священник предостерёг православных христиан от святочных гаданий 07.01.2023 00:020 Митрополит Тихон поздравил жителей Псковской области с Рождеством 23.12.2022 12:520 Патриарх Кирилл назвал аборты издевательством над идеей прав человека
Церковь / Из первых уст

Церковь не вкладывает богословского значения в крещенские купания, заявил псковский священник

17.01.2023 13:05|ПсковКомментариев: 1

Церковь не вкладывает никакого богословского значения в крещенские купания. Об этом рассказал настоятель храма святой великомученицы Варвары в Пскове, кандидат богословия, священник Антоний Афанасьев в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы должны вспомнить в каком регионе происходили события, вспоминаемые в день богоявления. Это Ближний Восток, воды реки Иордан, у нас иной климат. Церковь никакого богословского значения в крещенские купания не вкладывает, никакие грехи там не омываются, это был бы слишком механический подход: несколько десятков секунд посидеть в ледяной воде», – рассказал Антоний Афанасьев.

Он привел мнение Ломоносова, что изначально купание в ледяной воде было наказанием за непосещение богослужения в этот день, и крещенские купания не относятся к таинству Крещения.

Теги: #крещение #купель
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
17.01.2023, 13:051 Церковь не вкладывает богословского значения в крещенские купания, заявил псковский священник 17.01.2023, 11:050 Старца Симеона (Желнина) вспоминают в Псково-Печерском монастыре 16.01.2023, 13:380 Прокладку подземных коммуникаций продолжают в Псково-Печерском монастыре 14.01.2023, 13:000 Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах откроют 15 января
13.01.2023, 08:120 Сквозной проезд XX века восстановили в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря 12.01.2023, 19:000 Лекцию «Богоявление Господне» проведут в псковском храме 12.01.2023, 17:270 Старинное кованное оформление лестницы в подворье Псково-Печерского монастыря сохранили специалисты 12.01.2023, 15:570 «Беседка»: Александр Либ о концерте «Старая афиша». ВИДЕО
12.01.2023, 12:530 Отделочные работы завершают в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря 11.01.2023, 15:321 Паломники показали отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах изнутри. ВИДЕО 11.01.2023, 09:260 Отреставрированную церковь святой Варвары готовятся освятить в Печорах 10.01.2023, 08:120 День памяти 20000 мучеников отмечают православные 10 января
09.01.2023, 13:350 Архимандрита Серафима вспоминают в Псково-Печерском монастыре 08.01.2023, 21:441 Автоматические сканирующие системы установили в Псково-Печерском монастыре 08.01.2023, 20:590 Мошенники собирают пожертвования для собора в Острове 08.01.2023, 17:460 Видеофакт: Рождественские колядки пели в Псково-Печерском монастыре
08.01.2023, 10:192 Священник предостерёг православных христиан от святочных гаданий 07.01.2023, 20:010 Владимир Кузь: Рождественские праздники знаменуют высокие помыслы и надежды 07.01.2023, 17:500 Александр Козловский: Рождество вдохновляет на благие устремления и добрые дела 07.01.2023, 14:580 Николай Козловский: В рождественские праздники особенно важно проявлять заботу о ближних
07.01.2023, 12:280 Борис Елкин: Рождество - это один из великих, долгожданных и радостных праздников 07.01.2023, 11:151 Рождественские службы прошли в 109 церквях и храмах Псковской области 07.01.2023, 10:350 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством 07.01.2023, 00:020 Митрополит Тихон поздравил жителей Псковской области с Рождеством
06.01.2023, 17:450 Никольский собор готовят к Рождественским праздникам в Порхове 04.01.2023, 18:160 «Рождественские посиделки» пройдут в псковском храме Александра Невского 02.01.2023, 17:410 Магазин открылся в новопостроенном корпусе гостиницы при Псково-Печерском монастыре 02.01.2023, 09:390 Новый магазин откроют в монастырской гостинице в Печорах
01.01.2023, 14:280 Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны 30.12.2022, 15:060 Губернатор вручил награды вдове псковского священника Александра Цыганова 28.12.2022, 17:470 Митрополит Тихон принял участие в заседании Священного Синода 28.12.2022, 16:448 Путин пообещал приехать на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря
27.12.2022, 20:330 Память иерея Александра Цыганова почтят в Пскове в сороковой день после смерти 26.12.2022, 22:270 Божественная литургия пройдет в Псково-Печерском монастыре в новогоднюю ночь 26.12.2022, 13:420 Память учителей почтили в Пушкинских Горах 26.12.2022, 13:380 Митрополит Тихон проведет божественную литургию в Пскове в новогоднюю ночь
25.12.2022, 21:460 Дендропарк обустроят в Псково-Печерском монастыре 25.12.2022, 16:040 Псково-Печерский монастырь украшают к празднику Рождества 25.12.2022, 09:260 В Псково-Печерском монастыре приступили к реставрации звонницы 24.12.2022, 09:530 Икону Спасителя изготовили для церкви Входа Господня в Иерусалим в плюсском Посолодино
23.12.2022, 12:520 Патриарх Кирилл назвал аборты издевательством над идеей прав человека 23.12.2022, 07:410 Патриарх Кирилл призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священников 22.12.2022, 11:010 «Буду папой. Ожидания и представления»: псковичей приглашают на встречу с психологом 20.12.2022, 09:150 150-летний иконостас Лазаревской церкви вывезли на реставрацию из Псково-Печерского монастыря
19.12.2022, 09:150 Православные чтят память Николая Чудотворца 19 декабря 17.12.2022, 22:070 Две замурованные в стене ниши обнаружили в Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря 17.12.2022, 13:040 Святую великомученицу Варвару чтит Русская православная церковь 16.12.2022, 07:500 Исторические фундаменты Лазаревского храма укрепляют в Печорах
15.12.2022, 11:500 Дефицит священников возник в России 15.12.2022, 11:220 Лекции о трудностях и радостях родительства пройдут в Пскове 15.12.2022, 08:530 Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах планируют освятить 15 января 14.12.2022, 21:520 О соборе Петра и Павла с Буя расскажут псковичам в храме Александра Невского
14.12.2022, 17:300 Мемориальную келью отца Иоанна предлагают посетить псковичам 14.12.2022, 13:330 Царьградский крест вручили супруге погибшего псковского священника Александра Цыганова 14.12.2022, 08:200 Реставрация церкви Николы Вратаря и Никольской башни завершается в Печорах. ФОТО 13.12.2022, 16:143 Новую книгу митрополита Тихона представят 18 декабря
09.12.2022, 22:001 Ступени древней лестницы обнаружили в большой звоннице Псково-Печерского монастыря 08.12.2022, 17:460 Как выжить в ситуации многозадачности, расскажут псковичам 07.12.2022, 19:010 Две пары аистов переехали жить из гдовского приюта в Псково-Печерский монастырь 07.12.2022, 17:530 О псковской иконе Рождества Христова расскажут в храме Александра Невского
06.12.2022, 20:520 Кровлю заменили в музее-гостинице Псково-Печерского монастыря 06.12.2022, 09:140 Протезирование стропильной системы колокольни Троицкого собора завершат в январе 2023 года 06.12.2022, 08:220 Великого князя Александра Невского вспоминают 6 декабря 05.12.2022, 16:400 Патриарха Алексия II вспоминают в Псково-Печерском монастыре
04.12.2022, 13:094 Пещеры для хранения овощей показали в Псково-Печерском монастыре 30.11.2022, 19:371 Митрополит Тихон прочел стихотворение «Умом Россию не понять…» в эфире Первого канала 29.11.2022, 11:000 «Буду мамой. Ожидания и реальность»: псковичей приглашают на встречу с психологом 29.11.2022, 10:560 Архимандрита Дамаскина вспоминают в Псково-Печерском монастыре
29.11.2022, 08:410 День памяти апостола и евангелиста Матфея отмечают православные 29 ноября 28.11.2022, 10:130 Монтаж отопительного оборудования заканчивают в церкви святой Варвары в Печорах 28.11.2022, 07:550 Рождественский пост начался у православных христиан 25.11.2022, 19:390 В Великих Луках прошла первая служба в новом храме
25.11.2022, 18:070 На лекцию о церкви Димитрия Солунского в Довмонтовом городе приглашают псковичей 25.11.2022, 17:580 Митрополит Тихон выступил на отпевании погибшего после ранения иерея Александра Цыганова 24.11.2022, 12:221 Митрополит Тихон попросил причислить к лику святых старца Иоанна Крестьянкина 24.11.2022, 11:040 Отпевание погибшего после ранения на СВО священника пройдёт в Пскове 25 ноября
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru