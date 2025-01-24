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«Пастырь»: Святые с Богом, а ты? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 20 июня.

15 июня православные отмечали Собор всех святых, а в предстоящее воскресенье, 22 июня, будет отмечаться Неделя всех святых, в земле Русской просиявших. А знаем ли мы, кто такие святые? Вроде бы на первый взгляд все понятно, а если попросят объяснить? О том, кто такие святые, рассказал священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.

Напомним, «Пастырь» — программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.