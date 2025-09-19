Церковь / Из первых уст

«Пастырь»: О молитве «Отче наш». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 ноября.

Церковная жизнь неразрывно связана с молитвой. Сегодня ведущий очередного выпуска — священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора — предложил поговорить о молитве, текст которой должен знать каждый человек, считающий себя православным. Это молитва «Отче наш», автором которой является сам Иисус Христос.

Напомним, «Пастырь» — программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.