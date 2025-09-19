Церковь / Из первых уст

«Пастырь. Защитники Отечества»: протоиерей Олег Тэор. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь. Защитники Отечества», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 декабря.

На этот раз героем программы стал митрофорный протоиерей, Почётный гражданин города Пскова, Почётный настоятель псковского храма святого благоверного великого князя Александра Невского Олег Тэор.

Ведущий выпуска - настоятель храма свв. Новомучеников и исповедников Церкви Русской, иерей Антоний Рехлов - поделился своими воспоминаниями о нем и рассказал о вкладе отца Олега в духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание молодежи, в восстановление храмов, а также о духовной поддержке, которую он оказывал военнослужащим в горячих точках.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.