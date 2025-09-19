Церковь / Из первых уст

Митрополит Матфей отметил ключевую роль чтения и духовного воспитания молодежи

О важности формирования личности и духовных качеств молодого поколения в современном мире, отметив при этом ключевую роль чтения и христианского просвещения, рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей на открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений.

Митрополит обратил внимание на ключевые темы форума, которые касаются формирования личности и влияния духовных качеств на молодое поколение. Он подчеркнул, что тема чтений традиционно определяется Святейшим Патриархом и отражает важные вопросы нравственности, актуальные для нашего времени.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил особую роль выставки «Радость слова», которая существует уже 15 лет и охватывает 83 региона страны. Он сказал, что данное мероприятие направлено на популяризацию чтения, особенно важную в эпоху, когда литература постепенно уходит из нашей жизни. По его словам, «мы живем в эпоху, когда средства массовой информации формируют клиповое мышление, и многие из нас не способны сосредоточиться более трех минут». Митрополит подчеркнул, что в таких условиях чтение становится необходимым инструментом для формирования художественного мышления и глубокого понимания мира.

Епископ также отметил, что значение книги и текста, а также их влияние на формирование личности и нравственности, станут одними из главных тем обсуждений. Митрополит Матфей также сказал, что участники форума услышат мнения журналистов и известных писателей, которые поделятся своими мыслями о том, «что необходимо для того, чтобы человек не потерял свою идентичность в современном мире».

В заключение митрополит Матфей подчеркнул, что христианское просвещение и нравственность остаются главными темами форума. Он призвал участников «вместе искать пути к укреплению духовных основ нашего общества и поддерживать стремление к знаниям и мудрости».