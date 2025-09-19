Церковь / Из первых уст

Вера Емельянова подчеркнула важность нравственного выбора и воспитания в эпоху цифровых технологий

В условиях развития цифровых технологий, информационных войн и глобальных изменений вопросы нравственного выбора и воспитания становятся особенно важными, заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на церемонии открытия Рождественских чтений, которая прошла в Псковской областной филармонии 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

На церемонии открытия международных образовательных чтений Вера Емельянова поприветствовала участников и гостей от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«С момента своего основания чтения играют значимую роль в укреплении взаимодействия между Русской православной церковью, государственными институтами и гражданским обществом. Ежегодно педагоги, деятели литературы, представители культуры, науки и церкви собираются на этих встречах для решения общественно значимых задач», - отметила она.

Первый заместитель губернатора подчеркнула особую актуальность темы этого года, отметив, что в условиях развития цифровых технологий, информационных войн и глобальных изменений, вопросы нравственного выбора, внутренних ориентиров и воспитания становятся все более важными и значимыми. Она выразила надежду, что Рождественские чтения помогут участникам найти профессиональный свет.

Вера Емельянова также пожелала всем участникам удовлетворительной дискуссии, полезных открытий и ярких впечатлений.