Можно ли венчаться без исповеди и причастия - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь»

В адрес редакции ПЛН в рамках проекта «ПЛН - Церковь» пришел вопрос читательницы Марии: «Обязательны ли исповедь и причастие перед венчанием? Хотим с мужем повенчаться, но не готовы к исповеди».
Отвечает руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии преподаватель ПсковГУ, клирик храма свв. равноапостольных Константина и Елены г. Пскова протоиерей Роман Ледин:
«Замечательно, что люди решили обратиться с таким вопросом. Это значит, что они ответственно подходят к таинству венчания.
Да, исповедь и причастие необходимы, ведь в древности венчание происходило прямо на литургии. Но не только исповедоваться и причащаться следует перед венчанием, а еще и обстоятельно побеседовать со священником. Сейчас священники Псковской епархии обязательно проводят разъяснительные беседы - и перед венчанием, и перед крещением.
К сожалению, у современных людей сложились множественные стереотипы и суеверия. Кто-то венчается, чтобы «крепче было», потому что «так надо», кто-то - ради внешней красоты, а некоторые думают, что таинство само по себе сохранит от развода, и поэтому случается порой, что венчаются абсолютно нецерковные люди.
Если люди не готовы к исповеди - надо спросить, ради чего они решили венчаться. В венчании священник просит Бога благословить двух людей, чтобы им стать малой Церковью, в которой глава - Христос, и так три: Господь, муж и жена, становятся одним живым организмом, чтобы помогать друг другу, прежде всего в деле спасения.
Если люди повенчались, но живут вне Церкви, то им очень тяжело будет выдержать нападения дьявола, который будет стремиться их разделить, чтобы осквернить таинство венчания.
Венчание - это навсегда, до тех пор, пока смерть не разлучит вас. Муж обещает супруге любовь и верность до смерти, а жена - любовь, верность и послушание тоже до смерти.
Хочется напомнить о том, что развода в Церкви нет! Таинство из-за наших грехов может утратить свою «каноническую силу» - когда люди развелись в суде и живут уже в новых семьях. Но грех прелюбодеяния остается на виновнике расторжения брака, и по правилам Церкви ему не дозволяется вступать во второй брак. Такое дозволяется только пострадавшей стороне».
Напомним, ответы на многие вопросы, касающиеся православия, веры, духовной жизни, особенностях таинств и церковного этикета, можно найти на сайте Псковской Ленты Новостей. Вы можете разместить свой вопрос в специальной форме https://pln-pskov.ru/church/chqa/, он будет переадресован на почту редакции. Ответы на вопросы дадут священнослужители Псковской епархии.
Также в поиске ответов поможет сайт православие.ру. Кроме того, священник Роман Ледин рекомендует сайт храма свт. Василия на горке - храмнагорке.ру.
Отметим, что Псковская Лента Новостей продолжает серию успешных отраслевых проектов информационного агентства: ПЛН-Автомир, ПЛН-Универ, ПЛН-Сцена. Все эти проекты ПЛН работают по принципу «одного окна»: в них для удобства читателей сконцентрирована вся информация по теме.
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Можно ли венчаться без исповеди и причастия - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь»
В адрес редакции ПЛН в рамках проекта «ПЛН - Церковь» пришел вопрос читательницы Марии: «Обязательны ли исповедь и причастие перед венчанием? Хотим с мужем повенчаться, но не готовы к исповеди».
Отвечает руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии преподаватель ПсковГУ, клирик храма свв. равноапостольных Константина и Елены г. Пскова протоиерей Роман Ледин:
«Замечательно, что люди решили обратиться с таким вопросом. Это значит, что они ответственно подходят к таинству венчания.
Да, исповедь и причастие необходимы, ведь в древности венчание происходило прямо на литургии. Но не только исповедоваться и причащаться следует перед венчанием, а еще и обстоятельно побеседовать со священником. Сейчас священники Псковской епархии обязательно проводят разъяснительные беседы - и перед венчанием, и перед крещением.
К сожалению, у современных людей сложились множественные стереотипы и суеверия. Кто-то венчается, чтобы «крепче было», потому что «так надо», кто-то - ради внешней красоты, а некоторые думают, что таинство само по себе сохранит от развода, и поэтому случается порой, что венчаются абсолютно нецерковные люди.
Если люди не готовы к исповеди - надо спросить, ради чего они решили венчаться. В венчании священник просит Бога благословить двух людей, чтобы им стать малой Церковью, в которой глава - Христос, и так три: Господь, муж и жена, становятся одним живым организмом, чтобы помогать друг другу, прежде всего в деле спасения.
Если люди повенчались, но живут вне Церкви, то им очень тяжело будет выдержать нападения дьявола, который будет стремиться их разделить, чтобы осквернить таинство венчания.
Венчание - это навсегда, до тех пор, пока смерть не разлучит вас. Муж обещает супруге любовь и верность до смерти, а жена - любовь, верность и послушание тоже до смерти.
Хочется напомнить о том, что развода в Церкви нет! Таинство из-за наших грехов может утратить свою «каноническую силу» - когда люди развелись в суде и живут уже в новых семьях. Но грех прелюбодеяния остается на виновнике расторжения брака, и по правилам Церкви ему не дозволяется вступать во второй брак. Такое дозволяется только пострадавшей стороне».
Напомним, ответы на многие вопросы, касающиеся православия, веры, духовной жизни, особенностях таинств и церковного этикета, можно найти на сайте Псковской Ленты Новостей. Вы можете разместить свой вопрос в специальной форме https://pln-pskov.ru/church/chqa/, он будет переадресован на почту редакции. Ответы на вопросы дадут священнослужители Псковской епархии.
Также в поиске ответов поможет сайт православие.ру. Кроме того, священник Роман Ледин рекомендует сайт храма свт. Василия на горке - храмнагорке.ру.
Отметим, что Псковская Лента Новостей продолжает серию успешных отраслевых проектов информационного агентства: ПЛН-Автомир, ПЛН-Универ, ПЛН-Сцена. Все эти проекты ПЛН работают по принципу «одного окна»: в них для удобства читателей сконцентрирована вся информация по теме.