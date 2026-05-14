Интерактив: Как единая квитанция едва не отправила в прокуратуру

Пришла единая квитанция за свет и вывоз мусора за апрель. Обнаружили, что за март, оказывается, мы должны «Экогрупп» 119 рублей (якобы не вся сумма была оплачена в марте), но самое интересное, что эту сумму забрал «Псковэнергосбыт».

Начали выяснять, как так получилось, что одна организация от общей суммы взяла больше, чем начислила, а другая получила не в полном объеме начисленную сумму к оплате. Правда, «Псковэнергосбыт» сделал в апреле перерасчет, но не факт, что «Экогрупп» не начислит пени за неполную оплату. Тогда придется идти в прокуратуру.

Я не понимаю, для чего сделали единую квитанцию, чтобы друг у друга забирать деньги, а ответственность переложить на потребителя? Ни одна из вышеперечисленных организаций не дала вразумительный ответ, почему так произошло, пытались доказать, что мы не на те кнопки нажимали при оплате. Смешно. Общая сумма ушла вся, а вот почему они так распределили между собой? Сослались на технический сбой в программе. Лично я считаю, что это объединение было намеренным, кто-то не обратит внимание на это, и лишняя сумма (пени) упадет на расчетный счет организации, всё же по закону.

Просматривайте внимательно свои квитанции, а то за их «технический сбой» мы, потребители, будем доплачивать.

Светлана

Псковская Лента Новостей обратилась в «Экогрупп» с просьбой разъяснить ситуацию. В компании отметили, что распределение поступающей оплаты по объединенному платежному документу производится пропорционально на все коммунальные услуги, включенные в него:

«Так, если потребитель оплачивает только часть суммы от указанной в квитанции, то полученные денежные средства делятся между всеми услугами пропорционально размеру каждой начисленной платы. Например: за электроэнергию начислено 1 000 рублей, за обращение с ТКО - 100 рублей, сумма к оплате - 1 100 рублей. Потребитель оплатил 1 000 рублей, деньги распределились пропорционально: за потребление электроэнергии - 909,09 рублей, за "Обращение с ТКО" - 90,91 рубль».

В связи с этим в «Экогрупп» призвали граждан оплачивать все услуги одним платежом для корректного распределения денежных средств, либо воспользоваться единым личным кабинетом «Псковэнергосбыта», где нужно ввести номер лицевого счета и выбрать услугу, задолженность по которой вы хотите погасить (например, услугу «Обращение с ТКО»), оплата взимается без комиссии.