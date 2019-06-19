Культура

Сегодня начнет работу Международный фестиваль клубов исторической реконструкции

Подробнее ознакомиться с программой Ганзейских дней можно здесь

Праздничный концерт для гостей и жителей области с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема»

Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов

Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»

Продолжается проведение XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Программа мероприятий сегодня, 28 июня, следующая.

В опросе приняло участие 506 человек

В опросе приняло участие 506 человек

Категорически против. В очередной раз залезают в карман самых бедных. Новый менеджмент предприятия показал неспособность вывести автопарк из кризиса

Я в недоумении, не вижу логики. Для тех, кто платит наличными — повысят цену, а для тех, кто банковской картой — нет. Это дискриминация

Скорее, против. Рост стоимости проезда без повышения качества услуг — это неправильно

Мне всё равно. Я не пользуюсь общественным транспортом

Отношусь с пониманием. По-другому и быть не может, когда всё кругом дорожает

Поддерживаю. Дополнительные средства позволят обновить автопарк и сделают положение предприятия более устойчивым

В Пскове грядет очередное повышение стоимости проезда в автобусах. Ваше отношение к этому?

Более 700 сотрудников псковской полиции заступили на охрану общественного порядка на Ганзе

Иван Цецерский едет в Псков на Ганзейские дни

На Октябрьской площади в Пскове началась праздничная программа

Только вместе мы добьемся процветания и развития - президент Союза русских Ганзейских городов Сергей Бусурин

Международный хоровой праздник открылся в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней

Михаил Ведерников ответил на вопрос «Будет ли жизнь после Ганзы?»

Президент Ганзейского Союза вручил губернатору Псковской области символические свечи

Ольга Голодец: Псковская область встретила гостей Международных Ганзейских дней похорошевшей

Крепких связей и новых проектов пожелал Михаил Ведерников участникам Международных Ганзейских дней в Пскове

Ольга Голодец: Все, что мы делаем - во имя будущего ганзейских городов

Ольга Голодец оценила ход реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове

В Пскове началась церемония открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени

Ольга Голодец о стадионе «Машиностроитель»: До конца года объект должен быть сдан

Сити-менеджер Пскова поприветствовал гостей и участников XXXIX Международных Ганзейских дней

Ольга Голодец прибыла в Псков на Международные Ганзейские дни

Читатели ПЛН высказали свое мнение о подготовке к Ганзейским дням

Гости Ганзейских дней в Пскове увидят отреставрированные фасады «Дома губернатора»

Полиция напоминает о мерах безопасности во время Ганзейских дней

Сегодня начнет работу Международный фестиваль клубов исторической реконструкции

Сегодня стартуют XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове