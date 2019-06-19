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Культура

Сегодня начнет работу Международный фестиваль клубов исторической реконструкции

28.06.2019 08:45|ПсковКомментариев: 0

Продолжается проведение XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Программа мероприятий сегодня, 28 июня, следующая.

10.00 - 10.30

Открытие выставки работ участников Международного пленэра

 

Выставочный зал, ул. Ленина, д. 1

10.00 -20.00

Открытие и работа Международного фестиваля клубов исторической реконструкции

 

Финский парк, Набережная реки Великой

10.00 – 22.00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

 

Кинотеатр «Смена»

11.00 – 11.15

Церемония открытия Ганзейского рынка

 

Октябрьская площадь

11.00 – 20.00

Работа Ганзейского рынка

 

Октябрьский проспект, улица Советская

11.00 – 20.00

Работа выставки промышленников Псковской области

 

спуск с улицы Детской

у спортивного комплекса «Барс»

12.00 – 13.00

Открытие выставки промышленников Псковской области

 

спуск с улицы Детской

у спортивного комплекса «Барс»

11.00 – 20.00

Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»

 

Октябрьская площадь

11.00 – 12.00

Открытие Международной ремесленной ярмарки «Город мастеров»

 

Набережные рек Великой и Псковы

14.00 - 15.30

Открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»

 

Спортивно-развлекательный

парк «Простория»

16.00 - 18.30

Открытие Международного кинофестиваля «Западные ворота»

 

БКЗ филармонии

11.00 – 22.00

Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов

ганзейских зарубежных и российских городов

 

Октябрьская площадь,

Октябрьский проспект,

Детский парк,

Милицейская набережная,

набережная реки Великой,

спуск с улицы Детской

у спортивного комплекса «Барс»,

Золотая набережная

18.00 – 20.00

Международный Хоровой праздник. Выступление сводного хора, симфонического оркестра Псковской области

 

Псковский Кремль

20.00 – 22.00

Молодежное гуляние «Из истории в современность» (мероприятие Молодой Ганзы)

 

Площадка у Центра студенческих инициатив

22.00 – 24.00

Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»

 

у ресторанно-гостиничного

комплекса «Двор Подзноева»

20.00 – 22.00

Праздничный концерт для гостей и жителей области с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема»

 

Октябрьская площадь

Подробнее ознакомиться с программой Ганзейских дней можно здесь

Теги: #Ганза #Международные Ганзейские дни
Источник: Псковская Лента Новостей
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