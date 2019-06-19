Сегодня начнет работу Международный фестиваль клубов исторической реконструкции

Продолжается проведение XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Программа мероприятий сегодня, 28 июня, следующая.
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10.00 - 10.30
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Открытие выставки работ участников Международного пленэра
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Выставочный зал, ул. Ленина, д. 1
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10.00 -20.00
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Открытие и работа Международного фестиваля клубов исторической реконструкции
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Финский парк, Набережная реки Великой
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10.00 – 22.00
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Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
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Кинотеатр «Смена»
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11.00 – 11.15
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Церемония открытия Ганзейского рынка
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Октябрьская площадь
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11.00 – 20.00
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Работа Ганзейского рынка
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Октябрьский проспект, улица Советская
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11.00 – 20.00
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Работа выставки промышленников Псковской области
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спуск с улицы Детской
у спортивного комплекса «Барс»
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12.00 – 13.00
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Открытие выставки промышленников Псковской области
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спуск с улицы Детской
у спортивного комплекса «Барс»
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11.00 – 20.00
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Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»
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Октябрьская площадь
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11.00 – 12.00
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Открытие Международной ремесленной ярмарки «Город мастеров»
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Набережные рек Великой и Псковы
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14.00 - 15.30
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Открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
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Спортивно-развлекательный
парк «Простория»
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16.00 - 18.30
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Открытие Международного кинофестиваля «Западные ворота»
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БКЗ филармонии
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11.00 – 22.00
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Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов
ганзейских зарубежных и российских городов
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Октябрьская площадь,
Октябрьский проспект,
Детский парк,
Милицейская набережная,
набережная реки Великой,
спуск с улицы Детской
у спортивного комплекса «Барс»,
Золотая набережная
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18.00 – 20.00
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Международный Хоровой праздник. Выступление сводного хора, симфонического оркестра Псковской области
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Псковский Кремль
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20.00 – 22.00
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Молодежное гуляние «Из истории в современность» (мероприятие Молодой Ганзы)
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Площадка у Центра студенческих инициатив
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22.00 – 24.00
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Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»
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у ресторанно-гостиничного
комплекса «Двор Подзноева»
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20.00 – 22.00
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Праздничный концерт для гостей и жителей области с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема»
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Октябрьская площадь
Подробнее ознакомиться с программой Ганзейских дней можно здесь