Сегодня состоится праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени

Продолжается проведение XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Программа мероприятий сегодня, 29 июня, следующая.
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10.00 – 20.00
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Международный фестиваль клубов исторической реконструкции
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Финский парк
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10.00 – 20.00
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Работа Ганзейского рынка
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Октябрьский проспект, улица Советская
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10.00-20.00
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Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»
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Октябрьский проспект, улица Советская
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10.00 – 20.00
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Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»
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Набережные рек Великая и Пскова
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10.00 – 20.00
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Выставка работ участников Международного пленэра
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Выставочный зал, ул. Ленина 1
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10.00 – 22.00
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Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
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БКЗ филармонии, Кинотеатр «Смена»
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10.00 – 22.00
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Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов
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Октябрьская площадь,
Октябрьский проспект,
Детский парк,
Милицейская набережная,
набережная реки Великой,
спуск с улицы Детской
у спортивного комплекса «Барс»,
Золотая набережная
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10.00 – 18.00
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Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
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Спортивно-развлекательный
парк «Простория»
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11.00 – 20.00
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Работа выставки промышленников Псковской области
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спуск с улицы Детской
у спортивного комплекса «Барс»
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12.00 – 15.00
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Концерт с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема»
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Милицейская набережная
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15.00 – 17.00
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Посадка «Аллеи Дружбы» (мероприятие Молодой Ганзы)
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Финский парк
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22.00 – 24.00
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Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»
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Ресторанно-гостиничный
комплекса «Двор Подзноева»
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20.00 – 23.00
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Праздничный концерт для гостей и жителей города
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Октябрьская площадь
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23.30 – 24.00
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Праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени
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Набережная реки Великой
Подробнее ознакомиться с программой Ганзейских дней можно здесь