Культура

Выставку «Валаамские старцы. Графика Юрия Люкшина» открывают сегодня в «Михайловском»

Сегодня в 15.00 в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», откроют выставку «Валаамские старцы. Графика Юрия Люкшина», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Экспозиция из собрания православного художника развёрнута в «Льняном амбаре» - выставочном зале в мемориальной усадьбе поэта. Её основу составляют 24 акварели, выполненные на цветном печатном фоне. Двадцать из них, собственно, и составляют серию, давшую название всей выставке - «Валаамские старцы» (1987-2003). Ещё четыре - «Чаша причастия», «Встреча», «Литургия», «Молитва» (все датированы 1989 годом) - тематически и технически «перекликаются» с основным блоком.

Юрий Люкшин. Молитва преподобного Сергия Валаамского. Из серии «Валаамские старцы». Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Дополняют изобразительный ряд книги о Валаамском монастыре (Шмелёв, Зайцев, Немирович-Данченко), а также издание, рассказывающее о преподобном Назарии Валаамском, бывшем настоятелем Спасо-Преображенского Валаамского монастыря с 1782-го по 1801 год. В предваряющей выставку заметке Юрия Люкшина отмечены и другие труды, которые в своё время потрясли художника, по-новому открыв перед ним мир северной обители и образ мысли подвижников, живущих и работающих здесь. Представлена на выставке и икона Валаамской Богоматери.

Напомним, что Пушкинский Заповедник не впервые знакомит своих посетителей с творчеством Юрия Люкшина - художника с мировым именем, обладателя премий биеннале, салонов и выставок в Москве, Фрехене (Германия), Париже, Брно, Лейпциге, Пекине. В разные годы в экспозиционных пространствах «Михайловского» можно было увидеть его «графические размышления» над пушкинскими «Пиковой дамой» и «Борисом Годуновым», над прозой Гоголя и произведениями древнерусской литературы, а также выставки «В сиянии Фаворского света» (образ святого преподобного Сергия Радонежского), «Подвижники Псковской земли. ХХ век» и даже «Коты для умноженья доброты». Экспонировал музей и работы детей — участников мастер-классов Юрия Люкшина в рамках его благотворительной детской программы «Краски добра».

Работы Юрия Люкшина представлены во многих мировых собраниях, в том числе в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Метрополитен-музее (Нью-Йорк), Музее Людвига (Кёльн). В собрании «Михайловского» сегодня хранится более 60 работ Юрия Люкшина, сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель музейных предметов Пушкинского Заповедника Дарья Плотникова. Среди них — листы с изображением патриарха Тихона (Беллавина), старца Николая (Гурьянова) и старца Иоанна Крестьянкина.

Юрий Люкшин. Отец Иоанн (Крестьянкин). 1998. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Выставка «Валаамские старцы. Графика Юрия Люкшина» будет работать в Михайловском до конца лета. Вход на нее свободный.