Культура

Уникальное хлебобулочное изделие по доработанному старинному рецепту может стать брендом Пушкиногорского района

Проект «Хлебное место» Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сможет положить начало гастрономическому туризму в Пушкиногорском районе. Такую мысль в ходе презентации проекта высказал «главный бугровский мельник» — хранитель музея-мельницы в деревне Бугрово Сергей Ешин. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», Сергей Ешин одним из самых перспективных направлений проекта назвал работу по поиску рецептов хлебобулочных изделий пушкинского времени и возрождению их выпечки: «…чтобы турист, приезжающий в Пушкинский Заповедник, в местных кафе мог оценить на вкус те кушанья, о которых рассказывают на музейных экскурсиях».

Хлебом-солью, а ещё жнивными и величальными песнями встретил участников презентации фольклорный коллектив «Пушкинская деревня». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Председатель совета ПО «Пушкиногорский хлебозавод» Елена Яковлева также предложила участникам проекта подумать над возрождением старинного рецепта местного хлеба. Она отметила, что в рамках этой работы Пушкиногорский хлебозавод мог бы на основе старинного рецепта разработать технологию, отлить соответствующую форму для выпекания и запустить в производство уникальное хлебобулочное изделие, способное стать брендом нашей территории и уникальным сувениром Пушкиногорского района. Елена Яковлева, правда, оговорила, что для того, чтобы выпускать подобный хлеб не для разовой акции, а поставить его производство на поток, в качестве постоянного ассортимента любую старинную рецептуру, вероятнее всего, будет нужно доработать. Кроме того, для такого изделия необходимо будет и придумать соответствующую упаковку.

Напомним, что проект «Хлебное место» Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» нынешней весной стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проводится с 2014 года. За это время его главный организатор и исполнитель — Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко — поддержал более 320 инициатив в 65 регионах России. Конкурс «…призван содействовать развитию малых городов и сёл России», ориентирован на разработку и воплощение в жизнь «…долгосрочных социокультурных проектов, направленных на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию малых территорий». Нужно отметить, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» уже становился победителем «Мозаики…» с проектом «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса» — именно в стартовом для конкурса 2014 году.