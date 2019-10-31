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Культура

Почетный гражданин Порхова представил псковичам свою новую книгу

16.11.2019 21:03|ПсковКомментариев: 0

В Центральной городской библиотеке Пскова состоялась презентация книги Почетного гражданина Порхова Мартина Нармонтаса «Краеведческое путешествие из Пскова в Великий Новгород. Географические названия, истории, легенды, современность». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении, книга богато иллюстрирована.

«В ней представлены средневековые миниатюры, берестяные грамоты, географические карты, словари денежных единиц средневековой эпохи. Она сразу стала раритетом, объяснили собравшимся библиотекари, потому что напечатана пока за счет автора (за 2000 рублей) всего в двух экземплярах, один из которых подарен псковской библиотеки на Конной», - отметили в библиотеке.

Но электронная версия книги с позволения Мартина Нармонтаса выложена на сайте bibliopskov.ru и доступна всем желающим в любое время суток. Кроме того, собравшиеся узнали, что 1 ноября Мартину Пятровичу исполнилось 77 лет и что эта презентация затевалась как поздравление его с днем рождения.

По мнению специалистов, книга Мартина Нармонтаса больше всего похожа на хрестоматию по ганзейским Порхову и Новгороду. Она также включает в себя другую книгу - «Сказ о ганзейском хождении в землю псковскую», московской школьницы Софьи Шамраевой, которую она написала специально к Международным Ганзейским дням в Пскове.

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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