Культура

«Времен минувших небылицы» развернули перед интернет-туристами «Михайловское» и петербургский музей Пушкина на Мойке

В рамках LIV Всероссийского Пушкинского праздника поэзии — Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Государственный музей-заповедник «Михайловское совместно с Всероссийским музеем А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Мойка, 12) открыл выставку к 200-летию создания поэмы «Руслан и Людмила».

Н. Ге. Руслан и Людмила. Вторая половина XIX века. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

В экспозицию, которую назвали «Времён минувших небылицы», вошли иллюстрации в поэме, а также эскизы костюмов и декораций к различным ее сценическим прочтениям, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском». Виртуальная выставка размещена на официальном сайте заповедника. Три ее раздела представляют произведения живописи и графики (23 работы таких мастеров, как Коровин, Крамской, Кустодиев, Гартман, Сомов, Ге, проч., проч.), образцы декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции (7 экспонатов) и редкие книги.

В. Гартман. Эскиз костюма Черномора (1870). Из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина

Последний раздел включает в себя девять изданий, от тома 1828 года с «исправленным и умноженным» текстом поэмы до советских, первой половины ХХ века, публикаций. Все они — из фондов «Михайловского». Одну из книг — «Руслан и Людмила А.С. Пушкина: Полный текст сказки, с восьмью фототипиями, изображающими лучшие картины оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила», в постановке её на сцене Императорского Московского Большого Театра» 1891 года издания — посетители музейного сайта могут рассмотреть постранично, с хорошим разрешением. В год своего выхода в свет эта книга получила премию журнала «Будильник», как «живая иллюстрация» произведений лучших русских писателей: «Картинами к поэме стали сцены из постановки оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» в московском Императорском Большом театре. Фотографическое воспроизведение всей обстановки, декораций и групп исполнителей представляло огромные трудности, победить которые удалось только благодаря доброму содействию гг. режиссеров и декораторов, помогавших художнику-фотографу Р.Ю. Тиле. Он первый занялся в Москве опытами применения света магния к моментальному фотографированию больших масс и картин…».

Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Напомним, что в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник «Михайловское» был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий. Поэтому Пушкинские дни впервые в истории праздника идут в режиме on-line: полностью — на официальной странице музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте» и частично — на сайте учреждения. Среди того, что подготовили музейщики для своих интернет-гостей к празднику — четыре выставки, в том числе и совместная с Псковско-Изборским музеем выставка одного предмета; выступление народного артиста России Олега Погудина и видеоролики, объединившие лучшие моменты вечерних концертов на Поэтической поляне близ Михайловского в разные годы; спектакль петербургского театра «Пушкинская школа», многое-многое другое.