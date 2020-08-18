Культура

Для молодых поэтов продлен прием заявок на фестиваль «Словенское поле»

15 августа закончился прием заявок за участие в фестивале исторической поэзии «Словенское поле - 2020». Оргкомитет фестиваля принял 56 заявок на очное участие в фестивале, которые поступили из 13 регионов России, а также Белоруссии и Донецкой Народной Республики. Проведение фестиваля запланировано на 11-13 сентября.

В связи с обращениями молодых авторов, оргкомитетом фестиваля принято решение о продлении до 31 августа приёма заявок на поэтический конкурс «Словенское поле - 2020», в номинации «Словенские ключи» (очное участие).

Конкурсная номинация «Словенские ключи» учреждена для молодых поэтов в возрасте до 27 лет включительно. Для участников этой номинации сняты ограничения по тематике стихотворений, т.е. автор не ограничен исторической тематикой фестиваля, а может выдвигать для участия в конкурсе любое произведение.

Стихи победителей фестиваля и избранные стихи его участников будут опубликованы в специально издаваемом литературном сборнике. Все авторы сборника получат авторские экземпляры.

Кроме публикации в сборнике, дипломов и подарков, победители фестиваля автоматически, минуя отборочные этапы, получают возможность участия в финале всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», который ежегодно проводится в Москве. Так, лауреат фестиваля «Словенское поле - 2019» в номинации «Словенские ключи» Диана Константинова далее успешно выступила на фестивале «Мцыри» и стала его победителем.

В этом году у участников «Словенского поля» есть возможность лично встретиться с директором фестиваля молодых поэтов «Мцыри» поэтом Александром Чистяковым, который планирует приехать на «Словенское поле». Также в фестивале запланировано участие главного редактора центрального литературного издания России – «Литературной газеты», поэта Максима Замшева. Ожидается участие председателя Союза писателей России, известного российского прозаика Николая Иванова.

Да и в целом, участие в фестивале подобного уровня, общение с известными российскими поэтами, чтение стихов на фестивальных площадках, для молодого поэта – не только возможность заявить о себе, но и почерпнуть много полезного для дальнейшего творчества и поэтического роста.