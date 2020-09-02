Культура

Опубликована программа Х поэтического фестиваля «Словенское поле»

X поэтический фестиваль «Словенское поле» пройдет в Псковской области 11-13 сентября. В рамках фестиваля запланированы поэтические чтения, конкурсы, концертная и экскурсионная программы, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей России.

Также пройдет акция «Книга в подарок», в рамках которой участники фестиваля передадут свои авторские книги в библиотеку Псковской школы-интерната.

Программа включает традиционный конкурс исторической поэзии «Словенское поле» и конкурс духовной лирики «Свет обители», посвященный 110-летию со дня рождения старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Конкурс «Свет обители» проводится по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Ожидается до 60 участников и гостей фестиваля из 17 регионов России, а также Белоруссии и Донецкой Народной Республики.

Все массовые мероприятия фестиваля пройдут на открытых площадках музея-заповедника «Изборск» с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Фестиваль «Словенское поле - 2020» проводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» с использованием средств гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Программа Х поэтического фестиваля

«Словенское поле - 2020»

10-11 сентября

Прибытие в Псков, размещение участников фестиваля (самостоятельно).



11 сентября

10.00 - 13.00 - автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову (место сбора участников будет доведено дополнительно).

13.00 - 13.30 - возложение цветов к памятнику солдату Первой Мировой войны, чтение стихов об этой войне (Псков, набережная реки Великой, напротив дома №4 по улице Георгиевской).

15.00 - 17.00 - круглый стол «История России в литературе и литература в Российской истории» с участием главного редактора издания «Литературная газета», поэта, публициста, литературного критика Максима Замшева и директора фестиваля молодых поэтов «Мцыри», поэта Александра Чистякова (Псков, улица Профсоюзная, 2). Участие в круглом столе по предварительной записи, количество мест ограничено. Участники должны иметь при себе защитные маски.



12 сентября

9.15 - отъезд участников фестиваля из Пскова в Изборск (от здания общежития Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова - Псков, улица Труда, 51).

10.00 - 10.40 - открытие фестиваля «Словенское поле-2020», приношение земель к Священному холму единения и славы России.

10.40 - 11.00 - переезд в музей-заповедник «Изборск». Регистрация участников фестиваля («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»).

11.00 - 12.30 - экскурсии: Изборская крепость, Словенские ключи, выставки.

13.00 - 15.00 - конкурсные чтения («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»).

15.30 - 17.30 - поэтические чтения. Выступление бардов. Фотографирование («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»).

18.00 - отъезд в Псков.



13 сентября, «Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»



9.00 - отъезд участников фестиваля из Пскова в Изборск (от здания общежития Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова - Псков, улица Труда, 51).

10.00 - 10.30 - творческая встреча с председателем жюри конкурсной программы фестиваля «Словенское поле - 2020», президентом литературного благотворительного фонда «Дорога жизни», лауреатом премии правительства РФ в области культуры, премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, Всероссийской литературной премии «Русский путь» имени Ф. И. Тютчева, поэтом Дмитрием Мизгулиным.

10.30 - 10.50 - вручение дипломов «За многолетнюю поддержку фестиваля» партнерам фестиваля «Словенское поле».

10.50 - 11.20 - стихи поэтов фронтовиков. Выступление юных участников акции «Бессмертный полк русской поэзии».

11.20 - 11.50 - акция «Книга в подарок». Вручение авторских книг участников фестиваля представителю Псковской школы-интерната.

11.50 - 12.30 - кофе-пауза.

12.30 - 13.00 - творческая встреча с председателем жюри поэтического конкурса «Высота», посвященного 20-летию подвига 6-й роты ВДВ, секретарем Союза писателей России, академиком Всесоюзной Академии поэзии, лауреатом многочисленных российских и международных литературных премий, поэтом Игорем Тюленевым.

13.00 - 13.20 - подведение итогов Всероссийского поэтического конкурса «Высота», посвященного 20-летию подвига 6-й роты ВДВ. Награждение победителей.

13.20 - 13.40 - подведение итогов поэтического конкурса «Свет обители», посвященного 110-летию со дня рождения старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Награждение победителей.

13.40 - 16.00 - подведение итогов конкурса «Словенское поле», награждение победителей. Вручение памятных дипломов участникам фестиваля. Литературно-музыкальные чтения, с участием гостей фестиваля: поэтов и авторов-исполнителей.

16.00 - закрытие фестиваля, отъезд в Псков.

17.00 - 18.00 - прогулка на теплоходе по реке Великой.