Культура

Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» состоится зимой 2020 года

Первая серия перезапуска мультфильма «Ну, погоди!» выйдет зимой этого года. Творческая группа уже утвердила окончательный визуальный образ Волка - он был выбран из более чем 50 вариаций, созданных художниками проекта.

Персонажа Волка озвучит российский актер Гарик Харламов, пишет «Интерфакс». «При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа, - рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. - При этом с поправкой на современные реалии - Волк поменял гардероб, и, частично, привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим».

Она отметила, что подбор актеров на озвучку «Ну, погоди!» стал для творческой группы мультсериала одной из ключевых и очень ответственных задач, поскольку голос - важнейшая составляющая образа анимационного персонажа, которая порой может изменить и внешний облик героя, и черты его характера.

Работу над перезапуском «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году. Предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана - барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

На данный момент запланирован выпуск 52 серий «Ну, погоди!».