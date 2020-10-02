Культура

В главном доме усадьбы в Волышово снимают сохранившиеся фрагменты лепнины

В главном доме усадьбы в Волышово снимают сохранившиеся фрагменты лепнины. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«Волышово. Перед началом расчистки второго этажа для временной кровли главного дома усадьбы решено снять оставшуюся лепнину. На втором этаже слой мусора, остатки сгоревших стропил и растительность. Начнем расчищать и не исключено, что все упадет», - написал он.

Добавим, противоаварийные работы по снятию сохранившихся фрагментов лепнины ведутся Научно-производственным центром по охране памятников.