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Культура

Петербургская компания займется реставрацией древней церкви в Гдовском районе

23.10.2020 11:51|ПсковКомментариев: 0

Общество с ограниченной ответственностью «АВК ГРУПП» (Санкт-Петербург) займется реставрацией церкви Михаила Архангела XV века в деревне Кобылье Городище Гдовского района, на восточном берегу залива Чудского озера. Определение поставщика в ходе электронного аукциона завершилось 22 октября, сообщается в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фотографии и схема из проектной документации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок.

Предложение компании составило 53 млн 900 тысяч 600 рублей (максимальная сумма контракта - 55 млн рублей). Работы необходимо завершить до 30 ноября 2021 года. Заказчик реставрационных работ - Министерство культуры России.

Церковь Михаила Архангела находится на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место, связанное с Ледовым побоищем». Она поставлена недалеко от Вороньего камня, легендарного места битвы князя Александра Невского с тевтонскими рыцарями в 1242 году.

Специалисты отмечают, что конструктивные и архитектурные формы древней церкви позволяют считать ее первоклассным памятником псковской архитектуры XV века - единственным памятником с сохранившимся восьмискатным покрытием.

Общее состояние памятника, согласно проектной документации, характеризуется как ограниченно работоспособное, местами недопустимое. Это связано, в первую очередь, с состоянием конструкций стен и цоколя, обводнением паводковыми водами фундамента, поражением гнилью деревянных конструкций полов и перекрытий.

Согласно реставрационной предпроектной и проектной документации, подрядной организации предстоит выполнить вертикальную и отсечную гидроизоляцию стен по всему периметру постройки, силикатизацию грунтов основания, восстановить булыжную отмостку по всему периметру здания, заложить окна нижнего яруса и убрать декоративные наличники на северном и южном фасадах четверика, на северном фасаде четверика надо заложить поздний дверной проем у западного угла и восстановить первоначальный дверной проем по центру фасада, от которого в закладке сохранились нижние части откосов, установить дверные заполнения, таким образом, устроить дополнительный выход из храма.

Кроме того, в рамках работ частично (в виде ниш со стороны чердака придела и в интерьере храма Михаила Архангела) раскроют  первоначальное окно верхнего яруса на западном фасаде четверика, заложенный оконный проем верхнего яруса на северной стене четверика, аналогичный южному.

Также проектной документацией предусмотрены отбивка отслоившейся, осыпающейся, поврежденной микроорганизмами штукатурки, вычинка и инъектирование на поврежденных участках каменной кладки стен, мероприятия по биоцидной обработке и камнеукреплению.

Отреставрируют конструкции крыши над приделом и папертью, конструкции оригинального восьмискатного кровельного покрытия четверика, поврежденные элементы конструкции главы четверика и шатра колокольни, выполнят пароизоляцию и теплоизоляцию чердачного перекрытия.

Помимо прочего, будет воссоздано характерное для XIX века покрытие кровель на всех объемах храма (четверик с апсидами, придел, колокольня, паперть) - фальцевое из крашеного кровельного железа, отреставрируют кровельное покрытие главы храма с золочеными звездами, на крыше Троицкого придела предусмотрят слуховые окна.

Рабочим предстоит выполнить герметизацию примыкания металлической кровли и стен, лючки в кровле четверика и апсиды, существующие печные трубы оштукатурить и побелить, воссоздать металлические колпаки, характерные для XIX века, воссоздать деревянные заполнения во всех оконных проемах в виде раздельных переплетов, с применением стеклопакетов на внешнем контуре.

«Сторожку» отреставрируют и приспособят под котельную. Далее отреставрируют полы, белокаменную солею в четверике установят ближе к существующему иконостасу, чтобы увеличить пространство храма Михаила Архангела и обеспечить доступ к двери в северной стене четверика (на первоначальном месте), восстановят лестницу на второй ярус колокольни и ярус звона, воссоздадут деревянные заполнения дверных проемов по аналогам, отреставрируют ворота с коваными жиковинами, являющиеся предметом охраны.

Затем подрядная организация восстановит обмазку стен с предварительной реставрацией швов кладки, произведет обработку фасадов здания защитной гидрофобной пропиткой, все металлические элементы очистит от ржавчины и покрасит, восстановит утраченные и поврежденные декоративные элементы на фасадах придела, колокольни и паперти, восстановит штукатурный цоколь по всему периметру стен придела, колокольни и паперти, воссоздаст систему водоотведения с настенными желобами и водосточными трубами со всех кровель (по фотографиям начала ХХ века), выполнит благоустройство.

Теги: #реставрация #Гдовский район #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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