Культура

Комплексную реставрацию Псковского кремля планируют завершить к 2026 году

Комплексную реставрацию и музеефикацию Псковского кремля и Покровской башни планируют завершить к 2026 году. Соответствующую заявку Псково-Изборский музей-заповедник направил в Минкульт, сообщает ГТРК «Псков».

Фото: Вадим Боченков

«Когда будет закончен Псковский кремль, а это будет к 2026 году, тогда Псков просто-напросто преобразится, - отметил директор музея-заповедника Александр Голышев в интервью телеканалу. - Сегодня Псков действительно занимает отдельное какое-то место посреди исторических центров России».