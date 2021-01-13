Культура

Федеральное достояние

«И что?» Пожалуй, это главный вопрос января в сфере культуры в Псковской области. В первый день наступившего года сразу два флагманских учреждения культуры получили федеральный статус. Псково-Изборский музей стал напрямую подчиняться Минкульту, но потерял два филиала (а там только рады). Псковский театр драмы «федерализнулся» другим путем, став филиалом питерской Александринки. Уже в этом году Псков ждет одобрения заявки на реставрацию Кремля и фестиваль Тарковского. Псковская Лента Новостей узнала, чем еще обернется новый статус.

Статус новый, проблемы старые

После назначения в июле 2019 года и.о. гендиректора Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев и не скрывал, с какой целью занял кресло: «Самая главная задача - подготовить музей для придания ему федерального статуса». Вожделенный статус получен. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить?

Сейчас Александр Иванович, комментируя эпохальное событие в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, в первую очередь говорит о деньгах. Их он мастерски умеет добывать едва ли не из воздуха, чего только стоит введение платы для сторонних экскурсоводов в Кремле

«Начнем с того, что если раньше у нас был бюджет в 130 миллионов рублей, то сейчас он обозначен как 268 миллионов, то есть увеличился в два раза», - говорит профессор Голышев о плюсах прямого подчинения Минкульту.

Также он уверяет, что зарплата сотрудникам будет увеличена на четыре-пять тысяч рублей. И напоминает о скором завершении реставрации Поганкиных палат, здания художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита, Дома ксендза. В десятки миллионов рублей Александр Голышев оценивает сумму необходимую для их внутреннего обустройства и говорит, что прежний учредитель такие расходы вряд ли потянул бы. Также он заверяет, что сейчас оформляются заявки на реставрацию Кремля и Покровской башни, своему учреждению Минкульт готов их одобрить уже в этом году.

«В новогодние дни все волшебное становится явью», - Александр Голышев явно рад подаркам.

Однако эксперты говорят, что музей пока толком не может освоить и те новые экспозиционные площади, которые получил недавно после реставрации: башни Высокая и Плоская, Варлаамская, Двор Постникова. Парадоксально, что при этом в городе все еще нет полноценных музея фрески и музея археологии.

«Появились экспозиционные площади, а хорошо работающих мощных экспозиций нет, - сокрушается искусствовед Тамара Шулакова. - Не уверена, что в музее вообще есть стратегия. Александр Иванович Голышев летает так высоко, что ему, наверно, вообще не до стратегий. Конечно, самое важное - создать музей фрески. Пока звучат какие-то вялые заявления, что у нас есть замечательные фонды».

Фонды есть, а хранить их негде, не говоря уже про полноценную научную работу со скрытыми от глаз посторонних экспонатами. Создание в Пскове современного фондохранилища - как сказка про белого бычка, тянется и тянется. Каждому приезжающему в Псков большому начальнику показывают свободный кусок земли у центрального корпуса музея в Комсомольском переулке. Глядишь, теперь федеральный статус поможет.

«Если рассматривать проблему «музей и археология», первое, что нужно - это место для хранения фондов. В Псковском музее очень обширные археологические фонды, они каждый год пополняются, - напоминает начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов. - Надеюсь, новый статус музея позволит решить проблему. Момент второй — экспонирование. Много лет идет речь о том, что Псковской области требуется музей с подробной археологической экспозицией. Псков заслуживает качественной и современной археологической экспозиции, у нас есть, что показать».

Потери и находки

На пути к федеральному статусу музей потерял парочку подразделений и в новую жизнь шагнул без дома-музея Ал. Алтаева из плюсской деревни Лог и без Новоржевского краеведческого. Те стали филиалами - в это сложно поверить - областного военно-исторического музея из Острова. Но не расстроены.

«Честно говоря, не очень мы хотели бы в федеральный музей. Друзья погрязнут в отчетах, бумагах, справках, а я буду спокойно работать, - поясняет свою позицию Марина Пахоменкова, заведующая музеем истории Новоржевского края. - Конечно, мы очень рады, что директор у нас Петр Гринчук. Человек это деятельный, очень увлеченный, не просто менеджер, это важно в музее. Он понимает, что такое музей. Когда ему было предложено взять нас к себе, сначала он поехал посмотреть, какие беды у нас».

Бед оказалось под самую крышу. Однако перед передачей «музейчика», как с любовью называет это место Марина Пахоменкова, нашлись деньги на решение проблем, таких же старых, как и некоторые экспонаты. Все 43 года существования музея в нем не было туалета. Вуаля - под конец 2020-го нужное место соорудили. Да не просто будку на заднем дворе, туалет вполне цивилизованный, теплый, с унитазом и раковиной. Марина Михайловна принесла из дома бойлер, так что в музее появилась горячая вода. «Теперь не надо тащить экспонаты домой, чтобы их вымыть», - живописует заведующая подробности прежней жизни.

Также купили: телефон, ноутбук, принтер с функциями сканера и копира, три стола (взамен кухонного и школьного, тоже принесенных когда-то Мариной Пахоменковой из дома), шкафы для хранения фондов. Не будем произносить слово «откупились», спишем все на новогоднее волшебство, которое не обошло стороной и Новоржев.

Теперь тут ждут новых витрин, а то открытую к 75-летию Победы выставку «Фронт и семья» пришлось размещать в том, что сын заведующей сколотил из всякого хлама.

Удивительно, но отсоединение пойдет на финансовую пользу местным музейщикам. «Ставка будет такая, как в Псковском музее получалось со многими надбавками. Мы удовлетворены», - отмечает Марина Пахоменкова.

Разъехались

А что там театр? А в театре все хорошо (если исключить тот факт, что на каникулах худрук Дмитрий Месхиев сломал руку, поскользнувшись на льду у Кремля - дай Бог здоровья ему и всем посещавшим город туристам).

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Артисты репетируют премьеру «Свидетельские показания» с приглашенным режиссером Семеном Серзиным. Руководство вынашивает планы о премьерном показе 6 марта и проведении мини-фестиваля, посвященного творчеству драматурга Дмитрия Данилова.

«Хотим делать такие мини-фестивали, - делится планами Дмитрий Месхиев. - В этом году 50-летие выхода на экраны «Андрея Рублева», а картина снималась в Пскове и Изборске. Хотим привезти артистов и киноведов, уже сформирована программа, дело за финансированием».

С вхождением на правах филиала в состав Национального драматического театра псковская драма вернула историческое название - Народный дом имени А.С. Пушкина. Его теперь положено писать в скобках после привычного наименования. Иногородние остряки в соцсетях пытались над «народностью» иронизировать. Да и плюнуть на них, мы-то в Пскове знаем, что в начале прошлого века город по копейке собирал деньги на строительство здания для бесприютной труппы, отсюда и название.

Зарплата артистов, по словам Дмитрия Месхиева, после реорганизации стала не «побольше», а конкретно «больше». Ну и славно, прошлогодней «Золотой маской» команда театра показала, что хлеб свой ест не зря. А вот новую «Маску» худрук заполучить не жаждет.

«Нельзя для себя ставить целью получение каких-то призов. Это важный аспект жизни театра, но это нельзя ставить во главу угла, иначе мы погубим театр. Я совершенно не настроен биться за награды, а настроен выйти на спектакли с режиссерами серьезного уровня, с планированием спектаклей на несколько лет вперед, - намечает Дмитрий Месхиев дорогу в светлое будущее. - Будут ли «Маски», это уже второй вопрос».

Театрально-концертная дирекция съехала с площадей драмтеатра, два эти учреждения никакого отношения друг к другу больше не имеют. Полагаем, что совсем скоро может встать вопрос о целесообразности существования ТКД. В ее составе остаются филармония и театр кукол со вполне авторитетными директорами во главе, вряд ли они нуждаются в дополнительной надстройке.

Говоря о кадровых решениях, трудно не повернуть вопрошающий взгляд в сторону областного комитета по культуре. Роль того резко снижается с вылетом из-под регионального крыла двух столько заметных учреждений, какими являются музей и театр. Не будет преувеличением сказать, что они во многом определяют культурную повестку Псковщины. И на уровне области станут себя вести более самостоятельно. Ну а мы, простые любители культурного досуга (эти все реорганизации ради нас же затевались, да?) совсем скоро сможем поставить свою оценку обоим проектам.

Юлия Магера