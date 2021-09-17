Культура

Съемки полнометражного фильма про Чебурашку начались в Сочи

Съемки полнометражного фильма про Чебурашку начались в Сочи. Знакомый с детства персонаж предстанет в картине в виде настоящего зверя, а не игрушки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Централ Партнершип».

Фото здесь и далее: канал «Россия 1»

Чебурашка живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом герой попадает в небольшой приморский город. Там он встречает необщительного старика, не умеющего разговаривать мальчика и его маму, странную женщину, которая хочет купить его своей внучке и многих других.

«Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные локации: парк "Дендрарий", морскую набережную, санаторий "Орджоникидзе". Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске, а потом в декорациях в Москве», — пояснили в пресс-службе.

Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко, известный по фильмам «О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний Богатырь». Роль Гены, который в полном метре станет не совсем крокодилом, исполнит Сергей Гармаш.

«В простой истории про потерявшегося экзотического зверька заложено гораздо больше смыслов, чем можно ожидать. Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный. Я уверен, что этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе, вырос с оригинальным мультфильмом про Чебурашку. Это фильм – дань памяти нашему детству, нашим родителям, дань памяти ушедшей эпохе», — отметил режиссер.

Сергей Гармаш отметил, что новый Чебурашка остался практически таким же, каким он знаком зрителям советского мультфильма.

«ожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми. Мне кажется, у нас получится необыкновенный проект, местами неожиданный, поэтому обязательно посмотрите его в кино», — добавил он.

Над проектом работают студии студий «Yellow, Black and White», «Start» и «Союзмультфильм», а также телеканалы «Россия» (ВГТРК) и «СТС».

Планируется, что фильм выйдет в прокат 1 января 2023 года.