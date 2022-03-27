Культура

Старинную игрушку нашли археологи при раскопках в Псковской области

Археологи нашли старинную игрушку при раскопках в городе Печоры. Об этом сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Археологическое общество Псковской области

«Весна только началась, а у нас уже первые находки. В Печорах на улице Рабочей прокладывают новую канализацию, и нас ожидает несколько небольших раскопов с деревянной мостовой и находками XVI-XVII веков», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе земляных работ по перекладке инженерных сетей в районе Троицкого моста в Пскове археологи обнаружили неизвестную каменную постройку, частично уходящую под дорожную насыпь.