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Культура

В районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку

01.03.2022 10:55|ПсковКомментариев: 2

Неизвестную каменную постройку, частично уходящую под дорожную насыпь, обнаружили в ходе земляных работ по перекладке инженерных сетей в районе Троицкого моста в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в археологическом центре Псковской области. 

 

 

Видео: археологический центр Псковской области

«На 3D-сканах показан открывшийся объем постройки, представляющий собой сводчатое помещение, частично перекрытое более поздней кладкой. Пол постройки находится почти на пять метров ниже современной дневной поверхности», - заметили археологи. 

Фото здесь и далее: археологический центр Псковской области

Специалисты добавили, что из исторических источников известно о нахождении в этом районе двух объектов. Это церковь Иоанна Богослова на Снетогорском дворе на стене и старая Государева больница Живоносного Источника у Рыбницких ворот.

«По графическим источникам нам известна лишь одна церковь Иоанна Богослова, стоявшая "на стене". Эта церковь изображена с подписью "Храм... Иоана" на иконе Сретение Богородицы из часовни Владычного Креста. Здание церкви, судя по описи 1701 года, было использовано при строительстве земляных укреплений для сооружения куртины. Церковь была создана до середины XIV века. Стена, на которой она стояла или в которую была встроена, была частью укреплений 1309 года. В 1352 году в ней служил в свой приезд владыка Василий. В 1366/1367 годах (П2Л, ПЗЛ) церковь была построена в камне. В 1466 году поставили новую каменную церковь "на погребе". На Снетогорский двор, "к Ивану Богослову" повезли спущенный 13 января 1510 года вечевой колокол», - рассказали в археологическом центре. 

Второй объект, Государева больница Живоносного Источника у Рыбницких ворот, по словам экспертов, была основана по решению «Стоглавого» собора 1551 года. «Это было первое казенное благотворительное учреждение в Пскове. Она упоминается также в протоколах Псковской археологической комиссии за 1874 год - "стояла на месте нынешнего мучного ряда у Американского моста". Комиссией рассматривался план Пскова конца XVIII века, на котором эта церковь была обозначена», - добавили археологи. 

По их словам, невозможно точно сказать, какая конкретно из двух существовавших в этом районе церквей была обнаружена в ходе земляных работ. В настоящее время проведено 3D-сканирование и консервация объекта.

Напомним, Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.

Ранее сообщалось, что археологи беспокоятся за сохранность своего здания на улице Герцена, 1 в Пскове. По их мнению, оно будет находиться под угрозой во время ремонта Троицкого моста.

Теги: #псков #археологи #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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