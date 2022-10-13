Псковичи выступят на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля

Псковские коллективы выступят на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.
На участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля всего с области подали 31 заявку, к прослушиванию допустили 28 коллективов. Три заявки не допустили в связи с несоответствием критериям положения.
Так, на окружном этап Всероссийского хорового фестиваля, который будет проходить 13 октября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, выступят три коллектива:
Региональный этап в этом году прошёл в дистанционном формате.