Культура

Псковичи выступят на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля

Псковские коллективы выступят на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

На участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля всего с области подали 31 заявку, к прослушиванию допустили 28 коллективов. Три заявки не допустили в связи с несоответствием критериям положения.

Так, на окружном этап Всероссийского хорового фестиваля, который будет проходить 13 октября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, выступят три коллектива:

народный коллектив фольклорный ансамбль «Заряница», руководитель Маргарита Амирханян (детская музыкальная школа №1 имени М. П.Мусоргского в Великих Луках);

народный коллектив ансамбль русской народной песни «Очелье», руководитель Вера Кагазежева (Псковский областной колледж искусств имени Н. А.Римского – Корсакова);

народный самодеятельный коллектив хор «Сударушки», руководитель Светлана Коломенская, (Славковский социально-культурный комплекс, Порховский район).

Региональный этап в этом году прошёл в дистанционном формате.