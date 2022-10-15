Культура

Памятник работы псковского скульптора Андрея Мартьянова открыли в Сортавале

Церемония открытия памятника императору Александру I работы псковского скульптора Андрея Мартьянова состоялась 14 октября на набережной города Сортавала в Республике Карелия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил скульптор.

Фото здесь и далее: Андрей Мартьянов

Участие в церемонии принял глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич, настоятель Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, епископ Троицкий Панкратий (Жердев), предприниматель и меценат Игорь Лейтис, а также творческая группа проекта: известный псковский скульптор Андрей Мартьянов, скульптор, член союзов художников России и Франции Рустам Игамбердиев и архитектор Станислав Шувалов.

Группа скульпторов изобразила императора в полный рост, отлив его фигуру из бронзы. По задумке создателей, Александр I устремил свой взор в сторону Ладожского озера и острова Валаам. Скульптура установлена на постаменте, изготовленном из карельского камня.

В настоящее время Андрей Мартьянов продолжает работу над созданием скульптуры псковского князя Довмонта (Тимофея). Представление модели будущего памятника состоялось в начале октября. Смотрите также Модель памятника князю Довмонту привезут в Псков для очередной «примерки» Впереди следующий этап - так называемая окончательная примерка на месте будущей установки памятника в городе Пскове. Предварительно, это мероприятие запланировано на конец ноября текущего года.

Скульптуру планируется установить в историческом центре Пскова, история которого тесно связана с личностью князя.