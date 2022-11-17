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Культура

Псковские студенты провели экскурсии по выставкам «Михайловского»

18.11.2022 13:06|ПсковКомментариев: 0

Принимать многочисленных гостей в первый день работы I фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…» в Государственном музее-заповеднике А.C. Пушкина «Михайловское» помогали студенты-филологи ПсковГУ, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В заповеднике рассказали, что одиннадцать волонтёров — третьекурсницы факультета русской филологии и иностранных языков, обучающиеся по специальности 45.03.01 — «Филология». Для многочисленных гостей фестиваля девушки провели экскурсии по выставкам, развёрнутым в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Это экспозиции «Пушкин и земля Псковская» («Пушкинская капелла Петра Оссовского»), «Мода, престол которой в Париже…», «С мольбертом по пушкинским местам» (выставка работ современных новгородских художников), «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель...» (к столетию послереволюционного возрождения музея). Руководитель студенческой музейной практики, в рамках которой была осуществлена эта акция — кандидат филологических наук Елена Сашина.

Работа воспитанников ПсковГУ получила самые тёплые отзывы их слушателей — как юных, так и взрослых участников их экскурсий, отметили в «Михайловском».

Напомним, что нынешним летом Пушкинский заповедник и Псковский госуниверситет заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместные проекты в области образовательной, просветительской, научно-исследовательской деятельности и в сфере молодежной политики, возможность проведения студенческих практик и выпускных квалификационных работ на базе «Михайловского», многое другое.

Теги: #пушкинский заповедник #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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