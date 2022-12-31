Культура

«Рождественские сюрпризы» начинаются в библиотеках Пскова

«Рождественские сюрпризы» начинаются в библиотеках Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской библиотеки.

Центр детского чтения на улице Розы Люксембург 5 января приглашает своих самых маленьких читателей на библио-event «Рождественский сюрприз». В программе, которая начнётся в 11:00, рождественские чтения, новогодняя викторина, мастер-класс и просмотр новогодних мультфильмов.

Псковская Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва 5 января в 15:00 проведёт традиционную «встречу у книжной полки». На этот раз – с автором исторического романа «Сказание о забытом князе. «Не терпя обидим быти», членом Псковского регионального отделения Союза писателей России Тауфиком Рахматуллиным.

А в Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной) 5 января в 17:00 состоится творческая встреча читателей с поэтом и главным редактором сайта «Поэзия.ру» Александром Питиримовым из Санкт-Петербурга.