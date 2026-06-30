Колумнист ПЛН, поэт Дина Дабришюте проведет творческую встречу на книжной ярмарке в Калининграде

Творческая встреча с поэтом, журналистом, чтецом аудиокниг, телерадиоведущей и организатором литературных событий из Пскова Диной Дабришюте состоится на книжной ярмарке «Книжный остров — 2026». Мероприятие пройдет на Острове Канта в Калининграде, сообщили организаторы.

Фото: Книжная ярмарка «Книжный остров — 2026» / «ВКонтакте»

Дина Дабришюте — колумнист Псковской Ленты Новостей, организатор поэтической лаборатории Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Она является автором поэтического сборника «Несезон», авторо-составитель книги «Псковские народные сказки», а также создателем музыкально-поэтического альбома «Сохранёнки».

Публиковалась в журналах «Наш современник», «Север», «Волга XXI век», «Москва» и других. Финалист и участник литературных фестивалей и конкурсов «Мцыри», «Словенское поле», «Русский Гофман», «КоРифеи», «Северная звезда» и других. Лауреат Международной литературной премии имени Александра Казинцева.

Творческая встреча с Диной Дабришюте состоится 3 июля в 16.30 (Сцена культурного пространства «Культурное место»).