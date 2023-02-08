Культура

Первые посетители побывали на выставке «Завет внуку» к 120-летию Гейченко

Первые посетители уже побывали на выставке «Завет внуку», подготовленной к 120-летию С.С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» и развёрнутой сегодня, 8 февраля, в Псковской областной библиотеке имени В.Я. Курбатова.

Воспитанники воскресной школы при Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова на выставке «Завет внуку». О Гейченко рассказывает пушкинский доброхот, экскурсовод Любовь Масленникова. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию вошло более тридцати фотографий, выполненных давним другом и соратником Пушкинского Заповедника Юрием Белинским. В основном это портреты легендарного хранителя, но авторы выставки сочли необходимым включить в неё и несколько видовых кадров, сделанных в псковских пушкинских местах. В «Михайловском» напомнили, что фотографии Юрия Белинского в этом феврале были использованы и при подготовке памятного издания — перекидного настольного календаря к 120-летию С.С. Гейченко.

Официальное открытие выставки в ПОУНБ (Псков, улица Профсоюзная 2) запланировано на 13 февраля, начнётся в 15.00, — уточнили в музее. Вход в экспозицию свободный.