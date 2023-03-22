Бесплатным проходом на «Добрый рок 2023» смогут воспользоваться «велорокеры», приехавшие издалека

Бесплатный проход на фестиваль «Добрый рок 2023» организуют «велорокерам», приехавшим на мероприятие из отдалённых мест. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.
Фото здесь и далее: «Добрый рок Псков» / «ВКонтакте»
«Понимая фишку ЗОЖ и защиту окружающей среды, готовы сделать скидку "велорокерам" на проход на территорию фестиваля, а кто из них прикатит из более удаленных мест, чем Псков (от 150 км), вообще пропустить и сопроводить на фестиваль совершенно бесплатно», – отметил организатор.
Андрей Семенов напомнил, что в 90-е в псковском клубе «Молодежный» руководителем был Андрей Константинов. «Это был – без поправок – андеграунд! Реальный! Реальнее некуда. Рок: концерты, репетиции, груды аппаратуры и конечно же толпы молодежи. Так вот, этот персонаж не просто до сих пор жив, а даже и довольно упитан. Правда, теперь он более широко известен в узких кругах своими безумными одиночными велопутешествиями по Крайнему Северу», – рассказал Андрей Семенов.
Теперь велопутешественник собирает команду единомышленников, готовых отправиться на фестиваль из Пскова на велосипеде.
Для команды велосипедистов появилось отдельное обсуждение в группе «Доброго рока» в социальной сети «ВКонтакте», модерирует его Андрей Константинов. Желающим присоединиться к велопробегу необходимо заполнить анкетный данные для регистрации.
Удачи всем и до встречи на фестивале!
Приобрести билеты можно на сайте pskov.kassir.ru.