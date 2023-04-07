Культура

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова уволилась из столичного «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из столичного театра «Современник» по собственному желанию, сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: kinopoisk

«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены», — приводит сообщение РИА Новости.

В феврале актриса заявила, что ролей в театре у нее не осталось после того, как спектакль «Игра в джин» с ее участием заменили другими постановками.

Лия Ахеджакова — актриса театра и кино, народная артистка России. Родилась в 1938 году в Днепропетровске в актерской семье. В 1962 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ГИТИС). В 1977 году ее приняли в труппу московского театра «Современник». Помимо выдающихся театральных ролей Ахеджакова активно снималась в кино, исполнив роли более чем в 90 картинах, в том числе «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Московские каникулы», «Старые клячи», «Изображая жертву», «Лето».