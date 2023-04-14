Культура

Свыше 30 человек представили результаты своих исследований на конференции в Великих Луках

33 участника из Великих Лук, Пскова и Опочки представили результаты своих исследований на научно-практической конференции «На каждом метре в городе моём поставить можно памятники славы». Об этом сообщил член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Конференция состоялась в Великих Луках в городской библиотеке имени М. И. Семевского по инициативе Великолукского краеведческого общества и при поддержке городского комитета культуры и была посвящена 78-летию Победы, 80-летию освобождения Великих Лук, 80-летию подвига Александра Матросова, 15-летию присвоения Великим Лукам почётного звания РФ «Город воинской славы».

«Благодарю всех участников за интересные доклады, неиссякаемый интерес к военной истории родного края, комитет культуры за действенную поддержку, сотрудников библиотеки за большую работу по организации конференции», - добавил Дмитрий Белюков.

Участникам конференции представили книжную выставку и показали документальный фильм «Битва за Великие Луки».