Культура

Псковский музей-заповедник вводит единый билет для большинства объектов

Единый билет на все музейные объекты в Пскове, кроме Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и коммерческих выставок, вводит Псковский музей-заповедник с 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

С помощью единого билета каждый гость музея сможет сэкономить более 600 рублей и побывать сразу в 14 исторических комплексах. Билет удобен для тех, кто приедет в Псков на выходные: он будет действителен в течение двух дней с момента покупки. Приобрести единый билет можно в кассах музея и онлайн на сайте, в том числе по Пушкинской карте.

«Мы неоднократно получали запрос от посетителей о необходимости введения комплексного билета, что несомненно упрощает его приобретение и позволяет посмотреть максимальное количество историко-архитектурных комплексов, выставок и экспозиций в максимальным удобством для наших гостей», – отметила начальник экскурсионной службы Елена Матин.

Пройти на объект по единому билету можно только один раз, без передачи другому лицу. Для контроля прохода на билете будет ставиться штамп. При покупке билета необходимо учитывать время работы объектов, выходные и санитарные дни.

Билет позволит посетить следующие объекты: