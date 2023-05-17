Культура

Следы древней реставрации церкви в центре Пскова выявили археологи

Псковские археологи открыли следы реставрации церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца, выполненной с большой долей вероятности еще в древности. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Источник: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Зафиксирован шурф, в котором открылись гранитные валуны, стабилизирующие фундамент. «Их установка - один из методов укрепления фундамента», - отметили специалисты.

Памятник из списка ЮНЕСКО исследуется перед будущей реставрацией. Археологи и архитекторы выполнили несколько шурфов, каждый сопровождается открытиями, добавили в АНО.

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Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца — действующий православный храм в Пскове. Место, где находится церковь, раньше было территорией Городецкого конца, одного из четырех районов Пскова конца XIV века, окруженного крепостными стенами — городцом. Оттого и распространенная в народе прибавка к названию храму - «с Городца». Согласно плите, находящей в храме, дата основания церкви — 1339 год. На этой плите также содержатся сведения об ремонтах и последующих освящениях церкви в 1613 и 1696 годах.