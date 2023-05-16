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Культура

Раскрыть тайну древнейшего Городца пытаются археологи в Пскове

16.05.2023 08:42|ПсковКомментариев: 1

Раскопки на территории Церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца проводятся в рамках предпроектных исследований по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Памятник истории и культуры федерального значения XV—XVIII веков находится в Среднем городе, включен в список ЮНЕСКО.

Уже обнаружены остатки фундаментов, предположительно, утраченной апсиды северного придела храма.

 

Самая древняя находка – лопасть креста-мощевика, датируется примерно X веком.

«Культурный слой мощный, около трёх метров. Исследования могут принести информацию о том, что такое "Городец". До сих пор об устройстве этой территории в древнейшее время ничего неизвестно», – отметили в организации.

В непосредственной близости от Городца, на месте нынешнего почтамта, культурный слой X века после Великой Отечественной войны исследовала экспедиция из Эрмитажа под руководством Г. П. Гроздилова. С другой стороны, рядом с ПсковГУ, были обнаружены языческие захоронения X-XI веков.

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Теги: #реставрация #археология
Источник: Псковская Лента Новостей
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