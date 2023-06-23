Культура

Памятник архитектуры в Печорах хотят через суд передать в собственность района

Объект культурного наследия «Памятник архитектуры: Башня водонапорная», расположенный на Октябрьской площади в Печорах, хотят через суд передать в собственность Печорскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

В Арбитражный суд Псковской области поступило исковое заявление заместителя прокурора региона, выступающего в интересах комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, муниципального образования «Печорский район» в лице администрации Печорского района и неопределенного круга лиц к администрации Печорского района, комитету по управлению государственным имуществом Псковской, обществу с ограниченной ответственностью «Изборск-парк», Эрику Котелкову об истребовании из чужого незаконного владения объекта культурного наследия – нежилого знания «Памятник архитектуры: Башня водонапорная»,

Также в иске указаны требования - истребование земельного участка под зданием и признание права Эрика Котелкова отсутствующим на спорные объекты.

Исковое заявление принято к производству, предварительное и судебное заседания назначены на 20 июля.

С информацией по делу № А52-3489/2023 можно ознакомиться на ресурсе «Картотека арбитражных дел».