Производственную площадку будут искать участники археологической школы «Горожане» в 2024 году

Производственную площадку будут искать участники летней полевой археологической школы «Горожане-2024» в Новосокольническом районе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.
«В этом году мы работали на раскопе №5, он находится на периферии древнего поселения, рядом должен находиться комплекс металлообработки Х века. Свидетельство этого ремесла — железный шлак, в этом году мы его обнаружили более 300 кг», - рассказал Александр Михайлов.
При этом место, где располагалось производство, пока не найдено. Заняться его поисками археологи планируют в 2024 году. Стоит отметить, что в поисках им помогают геофизики, которые проводят магнитную разведку и выявляют аномалии.
Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.