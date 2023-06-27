Культура

Пути сотрудничества с библиотеками Белоруссии наметили в «Михайловском»

Библиотеки в Республике Беларусь получили в подарок книги, изданные силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении.

Директор «Михайловского» в Детской библиотеке имени Пушкина («Библиотеке на Пушкинской») в Могилёве. Фото из социальной сети «ВКонтакте»

В ходе рабочей поездки в дружественную страну директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич побывал в Орше и Могилёве — городах, обозначенных в маршруте Пушкина по пути его следования из Одессы в Михайловское в августе 1824 года. Жители этих мест хранят память о том, что поэт бывал здесь. В частности, его имя носят две библиотеки — центральная в Могилёве и детская в Орше. В преддверии двухсотлетия со дня приезда Пушкина в так называемую северную ссылку в псковское родовое имение, которое в заповеднике будут отмечать в 2024 году, Георгий Василевич встретился с сотрудниками этих учреждений культуры, а также с работниками Городской детской библиотеки имени В. С. Короткевича в Орше и Центральной библиотечной системы Могилёва.

«Все встречи проходили в живом и радостном общении, — отметили в «Михайловском». — Наши новые друзья заявили о большом желании стать творческими партнёрами Пушкинского заповедника, заверив, что всегда будут рады принимать музейные выставки, просветительные программы и мастер-классы».

В музее также отметили, что на встречах с белорусскими библиотекарями Георгий Василевич много рассказывал о музее, его истории, о предстоящем праздновании 225-летия Пушкина. В фонды библиотек были переданы книжные издания Пушкинского заповедника.

Напомним, что Пушкинский заповедник уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Республике Беларусь, с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев и галерей и библиотек Минска, Витебска, Полоцка. Так, к примеру, не далее как в апреле нынешнего года Центральная библиотека имени Янки Купалы, расположенная в столице республики, принимала «Пушкинские дни в Минске», организаторами которых стали местный Русский Дом (представительство Россотрудничества в РБ) и Государственный музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».