Культура

«Михайловское» готовит «Новую встречу» для жителей и гостей Святогорья

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершают работу над выставкой «Первая встреча», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. В музее пояснили, что подобные экспозиции создаются ежегодно; их цель — познакомить жителей и гостей региона с лучшими, самыми интересными произведениями искусства, документами или предметами старины, которые Пушкинский Заповедник приобрёл или получил в дар в минувшем году.

На фотографии Натальи Алексеевой (Пушкинский заповедник) — живопись Юрия Ерышева из новых приобретений музея.

«Первая встреча» нынешнего года представит любителям изобразительного искусства более двадцати живописных и графических работ. Особое место в экспозиции занимают работы всемирно известного иллюстратора, народного художника России, почётного члена Российской Академии художеств Бориса Диодорова. Как рассказывает главный хранитель музейных предметов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Дарья Плотникова, в 2022 году Борис Диодоров пожертвовал в фонды музея 291 предмет из личной коллекции, и такой подарок сложно переоценить. На новой выставке можно будет увидеть графические листы (один офорт и десять рисунков сангиной, карандашом, пастелью), среди которых изображения святынь Пскова, Печор, Изборска.

Представлена в экспозиции и графика Натальи Аксёновой. Особое место в творчестве художницы занимают две темы, комментирует Дарья Плотникова. «Это жизнь русской усадьбы, неразрывно связанная с именем Пушкина, и петровская тема, неотъемлемой частью которой является судьба "птенца гнезда Петрова" — Абрама Петровича Ганнибала», — отмечает она.

Также посетители новой выставки в Пушкинском заповеднике увидят виды Святогорского монастыря, Михайловского, Петровского и Бугрово на холстах Юрия Ерышева и Александра Александрова, а ещё псковскую деревню Броды, какой её прочувствовала и запечатлела известный книжный график Елизавета Васнецова.

В «Михайловском» уточнили, что выставка «Первая встреча» развёрнута в Круглом зале анфилады выставочных залов 2-го этажа музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Для посетителей она будет открыта в День народного единства, 4 ноября, и будет работать вплоть до марта следующего года.