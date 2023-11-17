Культура

Доступ в Троицкий собор Пскова пока остается открытым на время реставрации

Определен подрядчик, который будет выполнять реставрацию Троицкого собора Псковского кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Началась подготовка строительной площадки и установка ограждающих конструкций вокруг собора. Реставрация начнется с нижнего храма. Доступ в собор пока останется открытым.

Реставрация продолжится 3-3,5 года. Работы разделят на несколько этапов: археологическое дообследование фундаментов, реставрация подвалов, проведение наружных и внутренних инженерных сетей, работы по фасадам, кровле и куполам, реставрация интерьеров.

Один из первых этапов предпроектных исследований провели в 2021 году, когда археологи изучали материал трех шурфов. При изготовлении научно-проектной документации потребовались материалы по устройству всего периметра фундаментов.

Большая работа ждет реставраторов в нижнем храме и усыпальнице. Под склепами обнаружены большие провалы грунта.

Строительство последнего здания Троицкого собора датируется 1682—1699 годах.